Вбивство Хашоггі у Туреччині: у справі розкрилися несподівані деталі

Саудівського журналіста The Washington Post Джамаля Хашоггі, який був убитий у консульстві у турецькому Стамбулі, спочатку збиралися утримувати в безпечному місці.

Згідно з попередніми висновками розслідування, група з 15 саудівців не планувала вбивати журналіста, повідомили джерела NBC.

"План полягав у тому, щоб переконати журналіста повернутися в ході бесіди у диппредставництві. У разі відмови Джамаля Хашоггі планували перевезти в безпечне місце на околицях Стамбула і продовжити переговори", — зазначив співрозмовник.

При цьому, як стверджують джерела, якби журналіст не змінив своєї позиції за два дні, його планували відпустити.

"На момент вбивства у будівлі генконсульства Саудівської Аравії перебували не всі 15 саудівців. Група була розділена на три команди, кожна з яких відповідала за свій напрямок діяльності: логістику, безпеку і бесіду з Хашоггі", — додали у NBC.

Джамаль Хашоггі

Джамаль Хашоггі — один з найвідоміших саудівських журналістів, що відносяться до реформістського крила. Він критикував нинішню саудівську владу і з 2010 року жив у США. Останніми роками друкувався у The Washington Post.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Хашоггі значився зниклим безвісти після того, як зайшов до будівлі консульства Саудівської Аравії у Стамбулі 2 жовтня.

Пізніше з'явилася інформація, що він був жорстоко вбитий на території диппредставництва: під час знущань Хашоггі відрізали пальці, ввели речовину, яка змусила його замовкнути, а потім розчленували. Фрагменти тіла журналіста знайшли у колодязі біля резиденції генконсула.

Туреччина заявила, що отримала записи вбивства з Apple Watch журналіста.