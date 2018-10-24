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Вбивство Хашоггі у Туреччині: у справі розкрилися несподівані деталі

11.4тЧитати матеріал російською

Саудівського журналіста The Washington Post Джамаля Хашоггі, який був убитий у консульстві у турецькому Стамбулі, спочатку збиралися утримувати в безпечному місці.

Згідно з попередніми висновками розслідування, група з 15 саудівців не планувала вбивати журналіста, повідомили джерела NBC.

"План полягав у тому, щоб переконати журналіста повернутися в ході бесіди у диппредставництві. У разі відмови Джамаля Хашоггі планували перевезти в безпечне місце на околицях Стамбула і продовжити переговори", — зазначив співрозмовник.

При цьому, як стверджують джерела, якби журналіст не змінив своєї позиції за два дні, його планували відпустити.

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"На момент вбивства у будівлі генконсульства Саудівської Аравії перебували не всі 15 саудівців. Група була розділена на три команди, кожна з яких відповідала за свій напрямок діяльності: логістику, безпеку і бесіду з Хашоггі", — додали у NBC.

Вбивство Хашоггі у Туреччині: у справі розкрилися несподівані деталі
Джамаль Хашоггі

Джамаль Хашоггі

Джамаль Хашоггі — один з найвідоміших саудівських журналістів, що відносяться до реформістського крила. Він критикував нинішню саудівську владу і з 2010 року жив у США. Останніми роками друкувався у The Washington Post.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Хашоггі значився зниклим безвісти після того, як зайшов до будівлі консульства Саудівської Аравії у Стамбулі 2 жовтня.

Пізніше з'явилася інформація, що він був жорстоко вбитий на території диппредставництва: під час знущань Хашоггі відрізали пальці, ввели речовину, яка змусила його замовкнути, а потім розчленували. Фрагменти тіла журналіста знайшли у колодязі біля резиденції генконсула.

Туреччина заявила, що отримала записи вбивства з Apple Watch журналіста.

Місце
ТуреччинаСтамбул
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Приходько Егор
Приходько Егор
вот так. всеми любимые США и Саудиты просто убили журналиста. так же как это сделали на Украине. но на Украину никто внимание не обращал, хотя это не единичный случай. каждый кто критикует Порошенко умирает при теракте. Совпадение? не думаю.
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Plotnikov Alex
Plotnikov Alex
Хорошо его уговаривали вернуться, что аж убили и тело изуродовали.
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Рысин Алексей
Рысин Алексей
Саудиты брали пример лучше с украинцев - сказали , что он сам себя убил и в час с кислотой прыгнул , сразу бы США поверили и вели санкции против России .
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Nezhinskij Roman
Nezhinskij Roman
Рысин Алексей, так і ви..бли санкціями рашку-підорашку)))разом з ватоголовими расєянцамі!)
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