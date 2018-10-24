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Вбивство Хашоггі у Туреччині: саудівська влада пішла на поступки

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Влада Саудівської Аравії дозволила турецькій поліції перевірити колодязь у саду генерального консульства у Стамбулі, в якому знайшли фрагменти тіла журналіста Джамаля Хашоггі.

Про це повідомив журналіст турецького видання "Дейлі Сабах" Раджип Сойлу, передає "Інтерфакс-Україна". Зазначається, що спочатку влада безпричинно відмовила на запит поліцейських.

"Влада Саудівської Аравії дозволила турецькій поліції оглянути колодязь на території саудівського генконсульства у рамках розслідування загибелі Джамаля Хашоггі", — розповів журналіст.

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Слідчі-криміналісти раніше обшукали місце проживання генконсула Саудівської Аравії Мухаммеда Утайбі, але нічого не знайшли. Тому 22 жовтня турецька поліція запросила у Ер-Ріяда дозвіл на огляд машини генконсульства, яку залишили на парковці.

Саудівська влада дозволила провести інспекцію наступного дня. Зокрема в авто знайшли валізи з одягом. Речі направили на експертизу ДНК.

Нагадаємо, що Хашоггі значився зниклим безвісти після того, як увійшов до будівлі консульства у Стамбулі 2 жовтня.

Пізніше з'явилася інформація, що він міг бути жорстоко вбитим на території диппредставництва. Туреччина заявила, що отримала записи вбивства з Apple Watch журналіста. В результаті влада Саудівської Аравії визнала цей факт, однак уточнила, що це сталося під час бійки. Протягом двох тижнів вони відкидали звинувачення.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у ЗМІ також з'явилася інформація, що журналіста від самого початку збиралися утримувати у безпечному місці.

Читайте всі новини по темі "Кримінал" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Кримінал
Місце
ТуреччинаСтамбул
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Цуканов Евгений
Цуканов Евгений
Саудовские спецслужбы так прокололись с убийством оппозиционного журналиста, как будто их консультировали Боширов и Петров.
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