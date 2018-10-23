Вбивство Хашоггі: тіло саудівського журналіста знайшли

Тіло журналіста із Саудівської Аравії Джамаля Хашоггі, якого убили в консульстві країни в турецькому Стамбулі, знайдено у колодязі біля резиденції генконсула.

Про це пише "РИА Новости", посилаючись на лідера турецької партії "Батьківщина" Догу Перінчека.

Зазначається, що співрозмовник агентства, у свою чергу, послався на джерела в службі безпеки Стамбула.

Раніше повідомлялося, що детективи мають намір обшукати колодязь у резиденції генерального консула Саудівської Аравії в Стамбулі. Консула ж зняли з посади і відкликали в Ер-Ріяд.

У свою чергу глава МЗС Туреччини Мевлют Чавушоглу заявив, що Анкара не передавала будь-якій країні докази, зібрані в ході слідства у справі журналіста, однак не виключив обміну інформацією на рівні розвідслужб.

Пізніше президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган заявив, що вбивство Хашоггі було спланованим, передає "Анадолу".

"Джемаль Хашоггі став жертвою звірячого злочину. Про це говорять дані слідства у справі про вбивство журналіста", - сказав він.

Президент розповів, що напередодні вбивства дві групи осіб, причетних до злочину, відвідали генконсульство в Стамбулі, Белградський ліс і район Ялова.

Всього, за його словами, у справі фігурують 18 підозрюваних.

Ердоган запевнив, що Туреччина продовжить розслідувати вбивство Хашоггі. Він також звернувся до короля Саудівської Аравії, попросивши, щоб суд над підозрюваними проходив у Стамбулі.

Турецький лідер підкреслив, що оскільки мова йде про політично вмотивований злочині, то до відповідальності повинні бути притягнуті і його співучасники в за межами Туреччини.

"Якщо саудівська сторона стверджує, що тіло Хашоггі було передано співучаснику злочину в Туреччині, то потрібно розкрити особистість цього злочинця. Ер-Ріяд зобов'язаний назвати його ім'я", - підкреслив Ердоган.

Також він заявив, що на тлі злочину, актуалізувалася необхідність перегляду Віденської конвенції про консульські зносини.

Хашоггі вважався зниклим безвісти після того, як він увійшов у будівлю консульства в Стамбулі 2 жовтня.

Пізніше з'явилася інформація, що його могли жорстоко вбити на території диппредставництва. Туреччина заявила, ніби отримала записи вбивства з Apple Watch журналіста.

У результаті влада Саудівської Аравії визнала, що Хашоггі убили, але під час бійки. Протягом двох тижнів вони відкидали ці звинувачення.