Завербувала Росія: спливли несподівані дані про підозрюваного в гучному вбивстві в Німеччині

Росіянин Вадим Красіков (Соколов), підозрюваний у вбивстві активіста і колишнього польового командира Зелімхана Хангошвілі в Берліні, міг бути причетний ще до кількох гучних злочинів.

Про це йдеться в розслідуванні Bellingcat, Der Spiegel і The Insider. Експерти вважають, що чоловіка, ймовірно, завербували спецслужби РФ як найманого вбивцю.

За даними розслідувачів, у 2007 році Красіков був підозрюваним у вбивстві російського депутата та бізнесмена Юрія Козлова в Карелії. У тому ж році він нібито мав тісні зв'язки із ФСБ та, ймовірно, навіть працював у спецназі "Вымпел".

Оголошений у розшук у Росії Вадим Красіков і підозрюваний у вбивстві в Берліні Радіо Свобода

У 2013 році Красікова підозрювали у вбивстві підприємця Альберта Назранова. Його оголосили в розшук, проте незабаром судовий процес призупинили, а в червні 2015 року прибрали з федерального розшуку та бази Інтерполу. Потім, за версією журналістів, він отримав нові документи на ім'я Соколова.

Також стало відомо, що в 2015 році Вадим Красіков їздив до окупованого Криму, в 2017 літав до столиці Киргизстану Бішкеку, а потім знову до Криму. Кожна поїздка тривала від п'яти до семи днів.

Росія, як підкреслюється в статті, раніше вже використовувала подібну схему вербування колишніх злочинців.

Наприклад, весною 2019 року в Києві затримали росіянина Олексія Комарічьова, який підірвався на вибухівці при спробі закласти бомбу під машину українського військового. Комарічьову відірвало обидві руки, але він вижив. На думку розслідувачів, в Україні він виконував завдання російської військової розвідки.

У 2016 році, під час роботи в міліції, Комарічьова затримали при отриманні хабаря. Тоді йому загрожував термін у в'язниці та штраф у розмірі 48 мільйонів рублів.

Bellingcat

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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