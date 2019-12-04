Вбивство Хангошвілі: Меркель різко розкритикувала Росію

Канцлер Німеччини Ангела Меркель розкритикувала Росію за недостатню допомогу в розслідуванні вбивства громадянина Грузії Зелімхана Хангошвілі.

Як передає DW, під час саміту НАТО в Лондоні 4 грудня Меркель заявила, що "в двосторонніх відносинах це, звичайно, подія, проте, на жаль, ми не отримали від Росії активної допомоги в розслідуванні цього інциденту".

Також вона прокоментувала рішення вислати з Німеччини російських дипломатів, які виявилися співробітниками спецслужб.

"Я побачуся з російським президентом наступного тижня, я повідомлю йому. Ми вжили заходів, тому що ми не спостерігали готовності Росії підтримати нас у розслідуванні цього вбивства", – додала Меркель.

Володимир Путін і Ангела Меркель

Як повідомляв OBOZREVATEL, розслідування вбивства активіста і колишнього польового командира Зелімхана Хангошвілі в Берліні планує взяти на себе Федеральна прокуратура Німеччини, що означає, що німецькі слідчі органи офіційно підозрюють владу Росії в організації вбивства.

40-річного Зелімхана Хангошвілі вбили в центрі Берліна 23 серпня. У парку Кляйнер Тіргартен до нього на велосипеді під'їхав чоловік і двічі вистрілив в голову, після чого швидко поїхав геть.

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