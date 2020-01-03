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3 січня • оновлено в 12:17
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Вбивство генерала в Іраку: стало відомо, навіщо Сулеймані прибув до Багдада

4.8т
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Генерал Корпусу вартових Ісламської революції Ірану (КВІР) Касем Сулеймані, який був убитий внаслідок повітряного удару США в аеропорту Багдада, прибув до Іраку для зустрічі з представниками проіранського збройного формування "Аль-Хашд аш-Шабі".

Касем Сулеймані

Касем Сулеймані

AP

Новини
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Про це повідомляє агентство AFP. Водночас, за даними іранського державного телеканалу IRINN, незабаром після нальоту через авіаудар загинув також заступник глави шиїтського руху "Аль-Хашд аш-Шааб" Абу Махді аль-Мухандіс. Крім того, серед загиблих був Мухаммед аль-Джабір – керівник управління громадських зв'язків "Аль-Хашд аш-Шааб".

Всього після повітряної атаки загинуло 8 осіб.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • Внаслідок повітряного удару США по міжнародному аеропорту Багдада (Ірак) у ніч на п'ятницю, 3 січня, загинув генерал Корпусу вартових Ісламської революції Ірану (КВІР) Сулеймані.

  • У мережу потрапило відео з місця ліквідації Сулеймані в багдадському аеропорту.

  • Міністр оборони Ізраїлю скликав екстрену нараду після вбивства генерала Корпусу вартових Ісламської революції Ірану.

  • За словами американського сенатора Кріса Мерфі, ліквідація Сулеймані може стати причиною великої війни на Близькому Сході.

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Автор
Світлана Гудкова Світлана Гудкова
Тема
Вбивство генерала Сулеймані
Особа
Касем Сулеймані
Місце
Ірак
Теги
війна вбивство
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zhukov vanya
zhukov vanya
Хорошо,что от одного остались только мощи.
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zhukov vanya
zhukov vanya
Снова здорова,не путайте свою страну с Украиной,это у вас прибежище всех подонков Мира.
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Pavlov Pavel
Pavlov Pavel
Наконец-то сообщена цель его приезда. Но тогда вопрос Если он прилетел с враждебными намерениями, то как его пустили в страну? Или там по факту нет государства и это неуправляемая территория с неконтролируемыми границами? Похоже из Украины делают такую же территорию.
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Pavlov Pavel
Pavlov Pavel
Пети Moщи, Нет, ещё в процессе. Будет сделано после продажи земли.
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Пети Moщи
Пети Moщи
Pavlov Pavel, в смысле делают? Давно уже все сделано.
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