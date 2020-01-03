Вбивство генерала в Іраку: стало відомо, навіщо Сулеймані прибув до Багдада

Генерал Корпусу вартових Ісламської революції Ірану (КВІР) Касем Сулеймані, який був убитий внаслідок повітряного удару США в аеропорту Багдада, прибув до Іраку для зустрічі з представниками проіранського збройного формування "Аль-Хашд аш-Шабі".

Касем Сулеймані AP

Про це повідомляє агентство AFP. Водночас, за даними іранського державного телеканалу IRINN, незабаром після нальоту через авіаудар загинув також заступник глави шиїтського руху "Аль-Хашд аш-Шааб" Абу Махді аль-Мухандіс. Крім того, серед загиблих був Мухаммед аль-Джабір – керівник управління громадських зв'язків "Аль-Хашд аш-Шааб".

Всього після повітряної атаки загинуло 8 осіб.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Внаслідок повітряного удару США по міжнародному аеропорту Багдада (Ірак) у ніч на п'ятницю, 3 січня, загинув генерал Корпусу вартових Ісламської революції Ірану (КВІР) Сулеймані.

У мережу потрапило відео з місця ліквідації Сулеймані в багдадському аеропорту.

Міністр оборони Ізраїлю скликав екстрену нараду після вбивства генерала Корпусу вартових Ісламської революції Ірану.

За словами американського сенатора Кріса Мерфі, ліквідація Сулеймані може стати причиною великої війни на Близькому Сході.

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