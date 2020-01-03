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3 січня • оновлено в 21:24
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Вбивство генерала Сулеймані: як це було. Ексклюзивне відео-реконструкція

4.8т
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В результаті повітряного удару США в ніч на п'ятницю, 3 січня, загинув генерал Корпусу вартових Ісламської революції Ірану (КВІР) Касем Сулеймані. OBOZREVATEL спробував відновити ланцюжок подій.

Пропонуємо вам подивитися ексклюзивне відео, де докладно описано, як відбувалася ліквідація іранського генерала (щоб подивитися ролик, доскролльте до кінця сторінки).

Найімовірніше, місце розташування генерала стало відомо завдяки розвідці, яка працює на американців, або ж до його авто був прикріплений GPS-трекер. Далі по об'єкту було завдано удару ракетою AGM-114 Hellfire ( "Пекельне полум'я").

Як ліквідували генерала

Як ліквідували генерала

Відзначається, що ракета наводиться камерою, має хорошу дальність роботи, і добре залітає в кватирки, вікна і вбиває людей, які знаходяться там, завдаючи пошкодження оточуючим.

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За останні два дні понад 20 військово-транспортних літаків США перекинули на Близький Схід. Мабуть, вони посилювали присутність в регіоні, тому операція готувалася заздалегідь і Ізраїль їх не пропускав через свій повітряний простір.

Розташування баз США

Розташування баз США

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • В результаті повітряного удару США по міжнародному аеропорту Багдаду (Ірак) в ніч на п'ятницю, 3 січня, загинув генерал Корпусу вартових Ісламської революції Ірану (КВІР) Сулеймані.

  • У мережу потрапило відео з місця ліквідації у багдадському аеропорту Сулеймані.

  • Міністр оборони Ізраїлю скликав екстрену нараду після вбивства генерала Корпусу вартових Ісламської революції Ірану.

  • За словами американського сенатора Кріса Мерфі, ліквідація Сулеймані може стати причиною великої війни на Близькому Сході.

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Автор
Валентина Гембарська Валентина Гембарська
Тема
Вбивство генерала Сулеймані
Особа
Касем Сулеймані
Місце
Іран
Тег
видео
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Oleg Oleg
Oleg Oleg
США не могут внятно объяснить убийство Сулеймани. Помпео на голубом глазу заявляет: «народ Ирана понимает, что США - это сила добра»(?!). Это уже даже за гранью пропаганды, которая хотя бы пытается походить на правду. Пытаясь оправдать действия США, Помпео чёрное выдаёт за белое.
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