У Міннеаполісі в четвер, 4 червня, відбулася церемонія прощання з Джорджем Флойдом, вбивство якого поліцейським спричинило масштабні протести не тільки у США, але і в інших країнах.

На поминальній службі зібралися рідні та друзі загиблого афроамериканця, учасники мітингів, місцеві чиновники та громадські діячі, передає The New York Times (щоб подивитися відео, поскрольте новину вниз).

Прощання з Джорджем Флойдом Скріншот

Виступаючи з промовою, священик Аль Шарптон наголосив: "Причина, через яку ми ніколи не могли бути тими, ким хотіли і мріяли стати, полягає в тому, що ви тримали своє коліно на нашій шиї".

Прощання з Джорджем Флойдом Скріншот

"Його вбила не пандемія коронавірусу. Я хочу чітко заявити про це. Інша пандемія, з якою ми дуже знайомі в Америці, пандемія расизму і дискримінації", – зазначив адвокат сім'ї Флойд Бенджамін Крамп.

За його словами, церемонія є "закликом до Америки і закликом до справедливості про те, що ми не допустимо, щоб його смерть була марною".

Перед присутніми виступив також молодший брат Флойда Філоніз. Він сказав, що куди б не пішов, бачив протестувальників, для яких Флойд був важливий і за якого вони "чіплялися".

Філоніз додав, що впевнений – справедливість переможе, тому що Джордж "торкнув серця мільйонів людей".

Прощання з Джорджем Флойдом Скріншот

Президент Північного центрального університету в Міннеаполісі Скотт Хейган під час прощання оголосив про введення для студентів стипендії імені Флойда, передає CNN. Він також закликав керівників інших американських вишів створити свій власний меморіальний стипендіальний фонд.

Прощання з Джорджем Флойдом Скріншот

twitter.com/CNN

twitter.com/Twins

Трансляція церемонії прощання:

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