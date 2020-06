У Міннеаполісі в четвер, 4 червня, відбулася церемонія прощання з Джорджем Флойдом, вбивство якого поліцейським спричинило масштабні протести не тільки у США, але і в інших країнах.

На поминальній службі зібралися рідні та друзі загиблого афроамериканця, учасники мітингів, місцеві чиновники та громадські діячі, передає The New York Times (щоб подивитися відео, поскрольте новину вниз).

Виступаючи з промовою, священик Аль Шарптон наголосив: "Причина, через яку ми ніколи не могли бути тими, ким хотіли і мріяли стати, полягає в тому, що ви тримали своє коліно на нашій шиї".

"Його вбила не пандемія коронавірусу. Я хочу чітко заявити про це. Інша пандемія, з якою ми дуже знайомі в Америці, пандемія расизму і дискримінації", – зазначив адвокат сім'ї Флойд Бенджамін Крамп.

За його словами, церемонія є "закликом до Америки і закликом до справедливості про те, що ми не допустимо, щоб його смерть була марною".

Перед присутніми виступив також молодший брат Флойда Філоніз. Він сказав, що куди б не пішов, бачив протестувальників, для яких Флойд був важливий і за якого вони "чіплялися".

Філоніз додав, що впевнений – справедливість переможе, тому що Джордж "торкнув серця мільйонів людей".

Президент Північного центрального університету в Міннеаполісі Скотт Хейган під час прощання оголосив про введення для студентів стипендії імені Флойда, передає CNN. Він також закликав керівників інших американських вишів створити свій власний меморіальний стипендіальний фонд.

"Protest against evil. Join the young people in the streets ... we can not cooperate with evil, we can not cooperate with injustice." Lead Floyd family attorney Benjamin Crump speaks at Minneapolis memorial service for George Floyd. https://t.co/UXPeVFSDMX pic.twitter.com/3QSXHWaHMk

"Everywhere you go and see people, how they clinged to him, they wanted to be around him. And George, he was like a general. Every day, he walks outside, there would be a line of people ... that wanted to greet him. "



-George Floyd's brother, Philonise Floyd https://t.co/hEm2mxmDUW pic.twitter.com/zECGPPc0lt