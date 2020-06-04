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4 червня • оновлено в 23:57
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У США попрощалися з убитим Джорджем Флойдом. Фото та відео церемонії

1.6т
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У Міннеаполісі в четвер, 4 червня, відбулася церемонія прощання з Джорджем Флойдом, вбивство якого поліцейським спричинило масштабні протести не тільки у США, але і в інших країнах.

На поминальній службі зібралися рідні та друзі загиблого афроамериканця, учасники мітингів, місцеві чиновники та громадські діячі, передає The New York Times (щоб подивитися відео, поскрольте новину вниз).

Прощання з Джорджем Флойдом

Прощання з Джорджем Флойдом

Скріншот

Виступаючи з промовою, священик Аль Шарптон наголосив: "Причина, через яку ми ніколи не могли бути тими, ким хотіли і мріяли стати, полягає в тому, що ви тримали своє коліно на нашій шиї".

Прощання з Джорджем Флойдом

Прощання з Джорджем Флойдом

Скріншот

"Його вбила не пандемія коронавірусу. Я хочу чітко заявити про це. Інша пандемія, з якою ми дуже знайомі в Америці, пандемія расизму і дискримінації", – зазначив адвокат сім'ї Флойд Бенджамін Крамп.

За його словами, церемонія є "закликом до Америки і закликом до справедливості про те, що ми не допустимо, щоб його смерть була марною".

Перед присутніми виступив також молодший брат Флойда Філоніз. Він сказав, що куди б не пішов, бачив протестувальників, для яких Флойд був важливий і за якого вони "чіплялися".

Філоніз додав, що впевнений – справедливість переможе, тому що Джордж "торкнув серця мільйонів людей".

Прощання з Джорджем Флойдом

Прощання з Джорджем Флойдом

Скріншот

Президент Північного центрального університету в Міннеаполісі Скотт Хейган під час прощання оголосив про введення для студентів стипендії імені Флойда, передає CNN. Він також закликав керівників інших американських вишів створити свій власний меморіальний стипендіальний фонд.

Прощання з Джорджем Флойдом

Прощання з Джорджем Флойдом

Скріншот

"Торкнув серця мільйонів": у США попрощалися з убитим Джорджем Флойдом

twitter.com/CNN

"Торкнув серця мільйонів": у США попрощалися з убитим Джорджем Флойдом

twitter.com/Twins

Трансляція церемонії прощання:

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Автор
Дарина Дурова
Тема
Заворушення у США через вбивство Джорджа Флойда поліцейськими
Місце
США
Теги
протест видео фотографии похорон
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