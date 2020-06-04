У Міннеаполісі в четвер, 4 червня, відбулася церемонія прощання з Джорджем Флойдом, вбивство якого поліцейським спричинило масштабні протести не тільки у США, але і в інших країнах.
На поминальній службі зібралися рідні та друзі загиблого афроамериканця, учасники мітингів, місцеві чиновники та громадські діячі, передає The New York Times (щоб подивитися відео, поскрольте новину вниз).
Прощання з Джорджем Флойдом
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Виступаючи з промовою, священик Аль Шарптон наголосив: "Причина, через яку ми ніколи не могли бути тими, ким хотіли і мріяли стати, полягає в тому, що ви тримали своє коліно на нашій шиї".
Прощання з Джорджем Флойдом
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"Його вбила не пандемія коронавірусу. Я хочу чітко заявити про це. Інша пандемія, з якою ми дуже знайомі в Америці, пандемія расизму і дискримінації", – зазначив адвокат сім'ї Флойд Бенджамін Крамп.
За його словами, церемонія є "закликом до Америки і закликом до справедливості про те, що ми не допустимо, щоб його смерть була марною".
Перед присутніми виступив також молодший брат Флойда Філоніз. Він сказав, що куди б не пішов, бачив протестувальників, для яких Флойд був важливий і за якого вони "чіплялися".
Філоніз додав, що впевнений – справедливість переможе, тому що Джордж "торкнув серця мільйонів людей".
Прощання з Джорджем Флойдом
Скріншот
Президент Північного центрального університету в Міннеаполісі Скотт Хейган під час прощання оголосив про введення для студентів стипендії імені Флойда, передає CNN. Він також закликав керівників інших американських вишів створити свій власний меморіальний стипендіальний фонд.
Прощання з Джорджем Флойдом
Скріншот
twitter.com/CNN
twitter.com/Twins
"Protest against evil. Join the young people in the streets ... we can not cooperate with evil, we can not cooperate with injustice."- Good Morning America (@GMA) June 4, 2020
Lead Floyd family attorney Benjamin Crump speaks at Minneapolis memorial service for George Floyd. https://t.co/UXPeVFSDMX pic.twitter.com/3QSXHWaHMk
"Everywhere you go and see people, how they clinged to him, they wanted to be around him. And George, he was like a general. Every day, he walks outside, there would be a line of people ... that wanted to greet him. "- CNN (@CNN) June 4, 2020
-George Floyd's brother, Philonise Floyd https://t.co/hEm2mxmDUW pic.twitter.com/zECGPPc0lt
Paying our respects to the late George Floyd today in Minnesota. He will never be forgotten. Rest in power. 🙏🏿 pic.twitter.com/vXIywJyCWs- Martin Luther King III (@ OfficialMLK3) June 4, 2020
Klobuchar has a lot of nerve being at George Floyd 's funeral pic.twitter.com/nbUSb9tNXa- I'm Black and I'm not voting for Biden (@ rtyson82) June 4, 2020
Трансляція церемонії прощання:
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Джордж Флойд помер від відсутності кровотоку в мозок, що було викликано стисненням шиї і спини. Коп, затримуючи чоловіка, придушив його шию коліном.
З'ясувалося, що афроамериканець був заражений коронавірусом.
Смерть Флойда спричинила масштабні протести, які часто переростали в безлади. У результаті загинули мінімум 13 осіб.
Президент США Дональд Трамп розпорядився розгорнути військові підрозділи у Вашингтоні, щоб припинити безлади.
Колишньому поліцейському Дереку Чавену, який затримував афроамериканця, посилили звинувачення до вбивства другого ступеня.
OBOZREVATEL зібрав 8 несподіваних фактів про протести у США, яких ви могли не знати.
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