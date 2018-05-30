Вбивство Бабченка: Росія відповіла на звинувачення України

У Раді Федерації РФ відреагували на звинувачення прем'єр-міністра України Володимира Гройсмана в причетності до вбивства російського журналіста Аркадія Бабченка в Києві.

Член комітету Ради Федерації з міжнародних справ Сергій Цеков в коментарі RT назвав такі звинувачення "голослівними".

"Це стандартна ситуація для сучасної політичної верхівки України. Якщо відбувається резонансний злочин на її території, відразу, без будь-якого попереднього розслідування звинувачують в цьому Росію. Це їхня суть на сьогоднішній день. Якщо Україна така розвинена, демократична, процвітаюча країна, то вона повинні забезпечувати захист усіх громадян. Звинувачення на адресу Росії голослівні. Вони добре сприймаються на Заході. насправді, з урахуванням загальної обстановки на Україні - там бурхливий розквіт злочинності на тлі тотальної русофобії", - заявив Цеков.

Нагадаємо, раніше Гройсман звинуватив Росію в причетності до вбивства Бабченка.

"Переконаний, російська тоталітарна машина не пробачила йому чесності і принциповості. Справжній друг України, який розповідав світові правду про російську агресію", - написав прем'єр-міністр з приводу загибелі журналіста.

Як повідомляв OBOZREVATEL, вночі 29 травня Бабченка вбили в його квартирі пострілом в спину.

Юрист-кримінолог Ганна Маляр впевнена, що працювали професіонали. За її словами, Бабченка могли покликати вийти на вулицю.