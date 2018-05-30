Вбивство Бабченка: Кремль озвучив свою позицію

Кремль засудив вбивство російського журналіста Аркадія Бабченка в Києві, але вважає, що в цьому винна влада України.

Про це заявив прес-секретар президента РФ Володимира Путіна Дмитро Пєсков.

"У Кремлі вважають верхом цинізму і русофобським струсом повітря заяви Києва про причетність Росії до вбивства журналіста Бабченка", - заявив він.

За його словами, Москва, "рішуче засуджує" це вбивство, і сподівається "на сьогодення, а не показне розслідування з метою виявлення тих, хто за цим вбивством стоїть".

"Останнім часом, на жаль, Україна стає дуже небезпечним місцем для роботи журналістів. Ми знаємо, що там гине багато людей, багато журналістів. Журналістів виганяють з країни. За журналістську діяльність кидають в катівні. Вважаємо це неприпустимим і вважаємо, що це має бути темою для дуже жорсткої міжнародної реакції, яка спонукає українську владу на дієві заходи для виправлення ситуації", - заявив Пєсков.

Як повідомляв OBOZREVATEL , раніше військовий експерт порівняв вбивство Бабченка і отруєння Скрипаля.