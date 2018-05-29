УкрEngРус
Реєстрація
ПолітикаЕкономіка

Вбивство Бабченка: російська топ-пропагандистка "поховала" нардепа Парасюка

2.7тЧитати новину російською

Головний редактор телеканалу Russia Today Маргарита Симоньян, коментуючи вбивство російського журналіста Аркадія Бабченка в Києві, приписала до убитих в Києві відомих діячів позафракційного народного депутата Володимира Парасюка.

"Шеремет, Парасюк, Бузина, Вороненко, Бабченко. Савченко сидить", - написала вона у своїй соцмережі.

Новини
У Києві застрелили відомого журналіста Аркадія Бабченко: всі подробиці

Симоньян також прокоментувала опозиційність до Росії більшості убитих.

"Уже вкотре одне і те ж: Такий-то убитий в Києві. Раніше він покинув Росію, побоюючись переслідувань. Слухайте, їжаку вже зрозуміло, що, побоюючись переслідувань в Росії, дурніше за все їхати до Києва. Краще вже вас попреследуют тут, ніж грохнуть там. Царство Небесне убитому, енівей", - додала вона.

Варто зазначити, що Володимир Парасюк живий, а вбитий киянин Олесь Бузина був прихильником Росії.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Бабченка вбили увечері, 29 травня. Однією з версій, за словами нардепа від "Народного фронту" і члена колегії МВС Антона Геращенка, будуть дії російських спецслужб.

Поліція оприлюднила фоторобот підозрюваного.

Читайте всі новини по темі "Вбивство Аркадія Бабченка" на сайті "Обозреватель".

Тема
Вбивство Аркадія Бабченка
Особи
Аркадій БабченкоМаргарита Сімон'ян
Місце
Росія
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
13
1
Смішно
1
Цікаво
0
Сумно
2
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Новые
Старые
Лучшие
Худшие

Наші блоги