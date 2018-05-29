Вбивство Бабченка: російська топ-пропагандистка "поховала" нардепа Парасюка

Головний редактор телеканалу Russia Today Маргарита Симоньян, коментуючи вбивство російського журналіста Аркадія Бабченка в Києві, приписала до убитих в Києві відомих діячів позафракційного народного депутата Володимира Парасюка.

"Шеремет, Парасюк, Бузина, Вороненко, Бабченко. Савченко сидить", - написала вона у своїй соцмережі.

Симоньян також прокоментувала опозиційність до Росії більшості убитих.

"Уже вкотре одне і те ж: Такий-то убитий в Києві. Раніше він покинув Росію, побоюючись переслідувань. Слухайте, їжаку вже зрозуміло, що, побоюючись переслідувань в Росії, дурніше за все їхати до Києва. Краще вже вас попреследуют тут, ніж грохнуть там. Царство Небесне убитому, енівей", - додала вона.

Варто зазначити, що Володимир Парасюк живий, а вбитий киянин Олесь Бузина був прихильником Росії.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Бабченка вбили увечері, 29 травня. Однією з версій, за словами нардепа від "Народного фронту" і члена колегії МВС Антона Геращенка, будуть дії російських спецслужб.

Поліція оприлюднила фоторобот підозрюваного.