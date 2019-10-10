Вбивав і вів трансляцію: що відомо про звірячий напад на синагогу у Німеччині

Увечері 9 жовтня іудеї всього світу відзначали день посту, покаяння і відпущення гріхів Йом-Кіпур. Ніхто не міг припустити, що цього ж вечора обвішаний зброєю неонацист вирішить винести свій "кривавий вердикт" майже сотні присутніх у синагозі вірян.

Видання La Rebublica зібрало хронологію трагедії та спробувало розібратися в мотивах зловмисника. OBOZREVATEL наводить детальний розбір тексту.

Нападником виявився 27-річний німець Стефан Бальє, який проживає у федеральній землі Саксонія-Анхальт. Під час нападу він вів пряму трансляцію за допомогою встановленої на голові відеокамери.

Спочатку чоловік спробував потрапити до синагоги, де з нагоди свята зібралося до 80 осіб. Нападник безуспішно намагався вибити двері, розстрілюючи замок, після чого "кинув декілька гранат і пляшок із запальною сумішшю", зазначив свідок того, що трапилося.

Судячи з 35-хвилинного запису, який чоловік згодом опублікував на одному з ігрових сайтів, підписавшись як "Анонім", він зробив це з антисемітських і правоекстремістських мотивів.

Під час стрілянини зловмисник неодноразово викрикував образи і лайку на адресу євреїв. Він звинуватив їх "у всіх світових бідах", а також скандував гасла з запереченням Голокосту.

Глава єврейської громади Макс Привороцький розповів, що бачив через камеру спостереження спроби зловмисника потрапити до будівлі. За його словами, "стрілок жбурнув декілька бомб чи гранат. Все це тривало приблизно 10 хвилин".

Незважаючи на зусилля нападника, двері в синагогу витримали, після чого той відступив і застрелив жінку, котра проходила неподалік. Потім він також розстріляв чоловіка, який сидів у кафе поблизу, і втік на автомобілі.

Під час нападу стрілок вистрілив у жінку, котра проходила повз єврейське кладовище, а також у чоловіка, який обідав у кебабній. Ці люди не були євреями. Вони просто опинилися поблизу.

Далі стало відомо, що хтось кинув гранату на території єврейського кладовища. Після цього влада міста закрила залізничний вокзал, а поліція попросила жителів не виходити на вулицю.

Згодом силовики затримали стрілка, який, як з'ясувалося, раніше не потрапляв у поле зору правоохоронних органів. Розслідуванням займається федеральна прокуратура, до того ж слідство вважає, що чоловік діяв сам.

"Стрілок сказився через те, що не зміг потрапити до синагоги, і відкрив стрілянину по жінці, яка проходила неподалік. Його автомобіль був заповнений саморобною зброєю і вибухівкою, з собою він також взяв ноутбук і відеокамеру. Це наводить на думку про тривале планування операції", — зазначила Рита Кац, експертка порталу з відстеження терористичної діяльності.

As horrific as the attack was, several variables (his seeming panic, locked door at synagogue, poor function of weapons) stopped it from resulting in something far deadlier, especially considering how many were presumably in the synagogue for Yom Kippur & his abundant weapons. pic.twitter.com/ePRpNcbZ6a - Rita Katz (@Rita_Katz) October 9, 2019

Місцеві ЗМІ повідомили, що під час затримання стрілка у нього виявили вогнепальну рану на шиї. Через це силовики зробили висновок про можливу спробу самогубства.

BREAKING: PDF document, appearing to be manifesto of #Halle #Germany attacker Stephan Balliet, emerges online, showing pictures of the weapons and ammunition he used and reference to his live stream . States objective to "kill as many anti-whites as possible, Jews preferred." pic.twitter.com/IpYqY75ywW - Rita Katz (@Rita_Katz) October 9, 2019

Також журналісти розповіли про знайдений у мережі "маніфест неонациста", котрого підозрюють у нападі на синагогу. Документ виявила американська аналітична фірма SITE Intelligence Group, що спеціалізується на спостереженні за екстремістськими вебсайтами.

Маніфест, який, імовірно, був створений 1 жовтня, містить фотографії зброї та боєприпасів, які екстреміст використовував під час нападу на синагогу, а також расистські висловлювання.

"Не дивлячись на те, що поки ніхто не взяв на себе відповідальності за напади, праві радикали вже назвали стрілка "святим", схвалюючи все, що відбувається", — зазначила Кац у Twitter.

Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу заявив, що атака є проявом антисемітизму, який існує у Європі. "Я прошу німецьку владу продовжувати діяти рішуче, припиняючи антисемітизм. Від імені народу Ізраїлю висловлюю свої співчуття сім'ям загиблих і бажаю якнайшвидшого відновлення пораненим", — заявив він.

Канцлерка ФРН Ангела Меркель також висловила співчуття родичам жертв трагедії. Вона подякувала правоохоронцям за проведену операцію і на знак солідарності відвідала синагогу у Берліні. "Ми висловлюємо солідарність всім євреям у свято Йом-Кіпур, подяку силам безпеки, які ще проводять операцію", — написав у Twitter офіційний представник уряду Штеффен Зайберт.

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш категорично засудив напад на синагогу, назвавши її "актом антисемітизму". Він закликав до боротьби з юдофобією і "фактами прояву ненависті до євреїв".

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