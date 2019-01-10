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''Вбивали за російську мову!'' Депутат Держдуми відзначився диким фейком про Україну

1.7тЧитати матеріал російською

Депутат нелегітимної Державної думи Росії Сергій Железняк озвучив брехливі дані про те, що Україна з 2014 року нібито вбила понад 10 тисяч своїх мирних громадян.

Неадекватною заявою він відреагував на слова екс-нардепа Ірини Фаріон про російськомовних українців, яких вона назвала "авторами" 11 тисяч смертей солдатів ЗСУ на фронті. Фейк Железняк озвучив в ефірі пропагандистської програми "60 хвилин" на телеканалі "Росія 1" (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Сергій Железняк

Сергій Железняк

Скріншот відео

"Вони (українці. — Ред.) дійсно вбили за п'ять років уже понад 10 тисяч власних громадян! До того ж вона (Фаріон. — Ред.) говорить на фронті — вона ж лукаво бреше! Тому що вбили в основному мирних людей: жінок, людей похилого віку, дітей. Людей, які відстоювали своє право жити на рідній землі, Донецьк, Луганськ, і розмовляти рідною мовою. Тобто, їх убивали тільки за це!" — відзначився політик країни-агресора маразматичною заявою.

Сергій Железняк

Сергій Железняк

"Вікіпедія"

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Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Железняк зганьбився заявою про те, що за вбивствами і тортурами людей на тимчасово окупованому Донбасі нібито стоять українські націоналісти.

Крім того, він звинувачував українців у поклонінні фашистам і бурхливо реагував на ставлення суспільства чужої країни до лідера ОУН Степана Бандери.

Читайте всі новини по темі "російська пропаганда" на сайті "OBOZREVATEL".

Теми
російська пропагандаВійна на Донбасі
Особа
Ірина Фаріон
Місце
Росія
Тег
Державна Дума Росії
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Крым Андрей
Крым Андрей
А это конечно не так. И не здесь в 2014г. на обозе, цензоре и куче других изданий, стая прыгучиз майданутых мутантов восторженно визжала, выла и упражнялась в остроумии над фотками убитых украинскими бандитами граждан Украины в Одессе, Мариуполе, Луганске... Как над фотками убитых женщин и детей потешались. Самки и личинки колорадов. Так кажется вы их называли? А теперь мы делаем удивлённые глаза и грустные лица? Оказывается это не вы их убивали, а Путин? Но в отличие от вас, у людей память хорошая.
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