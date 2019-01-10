''Вбивали за російську мову!'' Депутат Держдуми відзначився диким фейком про Україну

Депутат нелегітимної Державної думи Росії Сергій Железняк озвучив брехливі дані про те, що Україна з 2014 року нібито вбила понад 10 тисяч своїх мирних громадян.

Неадекватною заявою він відреагував на слова екс-нардепа Ірини Фаріон про російськомовних українців, яких вона назвала "авторами" 11 тисяч смертей солдатів ЗСУ на фронті. Фейк Железняк озвучив в ефірі пропагандистської програми "60 хвилин" на телеканалі "Росія 1" (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Сергій Железняк Скріншот відео

"Вони (українці. — Ред.) дійсно вбили за п'ять років уже понад 10 тисяч власних громадян! До того ж вона (Фаріон. — Ред.) говорить на фронті — вона ж лукаво бреше! Тому що вбили в основному мирних людей: жінок, людей похилого віку, дітей. Людей, які відстоювали своє право жити на рідній землі, Донецьк, Луганськ, і розмовляти рідною мовою. Тобто, їх убивали тільки за це!" — відзначився політик країни-агресора маразматичною заявою.

Сергій Железняк "Вікіпедія"

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Железняк зганьбився заявою про те, що за вбивствами і тортурами людей на тимчасово окупованому Донбасі нібито стоять українські націоналісти.

Крім того, він звинувачував українців у поклонінні фашистам і бурхливо реагував на ставлення суспільства чужої країни до лідера ОУН Степана Бандери.