Вбивали сотнями: знайдено масове поховання дітей. Кадри 18+

На півночі Перу археологи виявили поховання з останками 227 дітей, принесених у жертву між 1200 і 1400 роками.

Розкопки проходили біля містечка Уанчака. Це найбільше дитяче жертвоприношення, відоме вченим, передає AFP (щоб подивитися відео, поскрольте новину вниз).

Відомо, що вік жертв становить від 4 до 14 років. У деяких із тіл збереглася шкіра і волосся.

Поховання дітей в Перу Daily Mail

"Діти показують ознаки загибелі в сиру погоду, ймовірно, в спробі "умиротворити явище Ель-Ніньо", тому що останки були виявлені в положенні, зверненому до моря", – розповів головний археолог Ферен Кастільо.

Поховання дітей в Перу Daily Mail

Передбачається, що загальна кількість убитих може бути значно більшою. "Ця історія з дітьми не піддається контролю. Де б ми не копали, щоразу знаходимо ще одне тіло", – додав Кастільо.

Вчені встановили, що дітей принесли в жертву богам культури чиму. Ця цивілізація була однією з наймогутніших у Перу. Її територія поширювалася уздовж берегової лінії країни, поки вона не була завойована імперією інків у 1475 році.

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Поховання дітей в Перу Daily Mail

Поховання дітей в Перу Daily Mail

Поховання дітей в Перу Daily Mail

Поховання дітей в Перу Daily Mail

Поховання дітей в Перу Daily Mail

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