"Вбиваєте один одного": екс-регіонал, що втік до РФ, закликав ЗСУ до саботажу на Донбасі

Екс-регіонал Володимир Олійник, який втік до Росії, виступив з цинічною промовою на місцевому телебаченні, в якій закликав українських військовослужбовців саботувати боротьбу з російським агресором і не виконувати накази командування (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Зокрема, кремлівську агресію проти суверенної держави він висвітлив як громадянську братовбивчу війну. Своє підле звернення він озвучив в ефірі пропагандистської програми "Вечір з Володимиром Соловйовим" на телеканалі "Росія 1".

Перебіжчик адресував його командирам військових підрозділів і закликав їх не підкорятися "злочинним" наказам усного характеру. Свою агітацію за дезертирство він спробував виправдати статтею 60 Конституції України, яка дає громадянам право не виконувати злочинні накази. До них колаборант навмисне відніс і накази про військовий захист країни від збройного вторгнення та агресії окупанта, яким у даному випадку є Росія.

Крім того, в своїй пропагандистській промові він вирішив торкнутися і вкрай болючих для українського суспільства питань, як, наприклад, загибелі захисників. Піднявши цю тему, він переформулював свої заклики до відступу перед ворогом, адресувавши їх вже не вищим армійським чинам, а простим бійцям і їх матерям.

"Я хочу звернутися і до українських матерів: зателефонуйте туди до своїх дітей, скажіть їм, щоб не вбивали один одного. Тому що приїде не він, а привезуть його. Навіщо це вам? Я хочу попросити і солдатів простих - зателефонуйте мамі та запитайте: "Мамо, а за що я повинен вмирати? За те, що у вас немає пенсій, зарплати, немає медикаментів?"- нещиро спробував зобразити скорботу на обличчі Олійник.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Олійник заявив, що готовий йти у військкомат, щоб захищати Донбас від української армії.