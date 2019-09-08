Вбили п'ятьох людей: в США почали бити на сполох через електронних сигарет

В американському штаті Індіана загинула ще одна людина через захворювання, яке викликане курінням вейпа. Відзначається, що це п'ятий смертельний випадок, зафіксований в країні.

Фахівці з центру профілактики та контролю захворювань (CDC) США повідомили про 450 випадків легеневих і респіраторних захворювань, які, швидше за все, можуть бути викликані курінням електронних пристроїв, в 33 штатах, передає телеканал "ABC".

Відомо, що на кінець серпня зареєстровано 215 осіб з подібними захворюваннями в 25 штатах. Центри з контролю і профілактиці захворювань США намагаються виявити зв'язок між курінням вейпа і легеневими захворюваннями.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Кривому Розі Дніпропетровської області 28 серпня жінка виявила в батьківській квартирі мертвими батька і матір.

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