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26 лютого • оновлено в 21:21
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Вбила "Путіна" осиковим кілком: суд виправдав активістку Femen

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Касаційний суд Франції виправдав колишню активістку Femen Яну Жданову, яка в 2014 році напала на воскову фігуру глави РФ Володимира Путіна з осиковим кілком.

Як передає RFi, суд не прийняв касаційну скаргу прокуратури, яка вимагала визнати "ексгібіціонізмом" те, що сама Жданова і її захист визначили як "політичну акцію".

Суд визнав Жданову винною лише в "псуванні майна", чого не заперечував захист. Дівчина заявила, що повністю задоволена рішенням суду.

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У червні 2014 року Жданова влаштувала в музеї воскових ляльок Гревен акцію "Лялька Пуду" в знак протесту проти війни на Донбасі. Акція відбулася 5 червня, коли Путін приїхав до Франції на святкування 70-річчя висадки союзників у Нормандії.

Вона пронесла в музей осиковий кілок і встромила його в "Путіна". Музей звернувся до суду з вимогою про відшкодування матеріальних збитків та моральної шкоди.

Суд виправдав активістку Femen за напад на "Путіна"

Суд виправдав активістку Femen за напад на "Путіна"

Суд виправдав активістку Femen за напад на "Путіна"

Суд виправдав активістку Femen за напад на "Путіна"

Як писав OBOZREVATEL, раніше в Росії знайшли заміну Путіну. На пост кандидата назвали відомого журналіста, якого назвали "другим Зеленським".

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Кирило Лютий
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Фантомаск Разбушевальцман
Фантомаск Разбушевальцман
дефицит медучреждений определенного профиля,дает свои результаты.
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Ш. Олег
Ш. Олег
Молодец, чо. Я бы рекомендовал Яне Ждановой не останавливаться на достигнутом, а смотаться в Лондон (там не далеко), посетить музей мадам Тюссо в Марилебоне и повторить перформанс с восковой копией королевы Елизаветы II. Уверен - британцы будут в восторге и не ограничатся пустячным штрафом за порчу имущества. :)
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4
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Лазарев Ярослав
Лазарев Ярослав
А что символизирует демонстрация х...хлухами сисек?
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3
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Трубицын Александр
Трубицын Александр
Лазарев Ярослав, та было шо демонстрировать... Цыцьок повынна буты повна пазуха! :-) А тут зелёнкой помажешь - и сойдёт. Потому и комплексует. :-)))
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3
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