Касаційний суд Франції виправдав колишню активістку Femen Яну Жданову, яка в 2014 році напала на воскову фігуру глави РФ Володимира Путіна з осиковим кілком.

Як передає RFi, суд не прийняв касаційну скаргу прокуратури, яка вимагала визнати "ексгібіціонізмом" те, що сама Жданова і її захист визначили як "політичну акцію".

Суд визнав Жданову винною лише в "псуванні майна", чого не заперечував захист. Дівчина заявила, що повністю задоволена рішенням суду.

У червні 2014 року Жданова влаштувала в музеї воскових ляльок Гревен акцію "Лялька Пуду" в знак протесту проти війни на Донбасі. Акція відбулася 5 червня, коли Путін приїхав до Франції на святкування 70-річчя висадки союзників у Нормандії.

Вона пронесла в музей осиковий кілок і встромила його в "Путіна". Музей звернувся до суду з вимогою про відшкодування матеріальних збитків та моральної шкоди.

Суд виправдав активістку Femen за напад на "Путіна"

Суд виправдав активістку Femen за напад на "Путіна"

Як писав OBOZREVATEL, раніше в Росії знайшли заміну Путіну. На пост кандидата назвали відомого журналіста, якого назвали "другим Зеленським".

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