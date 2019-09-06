"Важкі компроміси": в США оцінили політику України з обміну полоненими

Процес обміну утримуваними особами між Україною і Росією показав, що з Кремлем "дуже важко" вести переговори.

У цьому вже встигли переконатися представники нової української влади. Таку заяву "Голосу Америки" зробив заступник помічника державного секретаря США Джордж Кент, коментуючи повідомлення про можливий обмін полоненими.

"Я думаю, що українські лідери повинні знайти шлях повернути ув'язнених, і іноді це означає важкі компроміси.

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Обмін між Україною і Росією Колаж

Але ми відзначаємо відданість української влади спробам принести мир на Донбас і вдатися до всіх необхідних кроків, щоб українці, які несправедливо утримуються Росією, повернулися додому", – сказав Кент.

Як писав OBOZREVATEL, увечері 6 вересня в мережі з'явилася інформація, що президент України Володимир Зеленський нібито анонсував обмін полоненими з Росією в ніч на суботу, 7 вересня.

Виявилося, що росЗМІ використовували заяву, яку оприлюднили з неофіційного аккаунта президента.

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