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8 вересня • оновлено в 11:21
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"Важкі компроміси": в США оцінили політику України з обміну полоненими

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Процес обміну утримуваними особами між Україною і Росією показав, що з Кремлем "дуже важко" вести переговори.

У цьому вже встигли переконатися представники нової української влади. Таку заяву "Голосу Америки" зробив заступник помічника державного секретаря США Джордж Кент, коментуючи повідомлення про можливий обмін полоненими.

"Я думаю, що українські лідери повинні знайти шлях повернути ув'язнених, і іноді це означає важкі компроміси.

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Обмін між Україною і Росією

Обмін між Україною і Росією

Колаж

Але ми відзначаємо відданість української влади спробам принести мир на Донбас і вдатися до всіх необхідних кроків, щоб українці, які несправедливо утримуються Росією, повернулися додому", – сказав Кент.

Як писав OBOZREVATEL, увечері 6 вересня в мережі з'явилася інформація, що президент України Володимир Зеленський нібито анонсував обмін полоненими з Росією в ніч на суботу, 7 вересня.

Виявилося, що росЗМІ використовували заяву, яку оприлюднили з неофіційного аккаунта президента.

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Теми
Українські політв'язні в Росії Обмін полоненими Російсько-український конфлікт
Місце
Україна
Теги
обмін видео політика
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Перепил Недо
Перепил Недо
с Кремлем "очень трудно" вести переговоры. Нехер с ними переговоры вести. Уеб"ть так, чтоб карк триснув, и послушать, что инвалидина предлагает, не понравиться, ещё раз до тями привести, и так всё время-либо по нашему, литбо рашку в болото.
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Бабаев Бабай
Бабаев Бабай
Перепил Недо, Это вас надо рагулей уепать так шоб картошка в погребе спеклась,с мерзостью переговоры вообще заподло.
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CARGO 100
CARGO 100
Перепил Недо, "и так всё время-либо по нашему, литбо рашку в болото."? Какое "болото"? Ты чё там кукарекаешь? Всё по нашему, мы в Крыму ...
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