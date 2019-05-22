Ватяні палички і тарілки поза законом: в ЄС повністю заборонили одноразовий пластик

Рада Євросоюзу схвалила директиву, яка передбачає заборону в ЄС деяких одноразових пластикових виробів, для яких існує альтернатива.

Як повідомляє DW, це твердження — заключний етап процедури ухвалення відповідної директиви, за яку раніше проголосував Європарламент.

"Однією з основних цілей цієї директиви є зменшення кількості пластикових відходів, які ми створюємо. Згідно з новими правилами, пластикові тарілки, столові прилади, трубочки для пиття, тримачі для повітряних кульок і ватяні палички одноразового використання будуть заборонені до 2021 року", — йдеться у заяві.

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Заборона пластику в ЄС РБК Україна

За директивою, до 2029 року 9 з 10 використаних пластикових пляшок мають бути зібрані в сміття відсортованими.

Пластикові пляшки, наявні у продажі, до 2025 року повинні містити щонайменше чверть матеріалу, придатного для переробки, а до 2030 року — 30%.

Також передбачається можливість притягати до відповідальності виробників пластикової продукції і залучати тютюнову галузь до відшкодування коштів за утилізацію недопалків.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні розглядають ініціативу відмови від пластику.

При цьому, на думку еколога, заборона одноразового пластику і поліетиленових пакетів не вирішить проблеми.

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