Ватикан вирішив канонізувати лондонського підлітка і назвати його "покровителем Інтернету"

Католицька церква збирається зарахувати підлітка з Великобританії Карло Акутіса до лику святих і проголосити його покровителем Інтернету.

Як повідомляє NBC News, Карло загинув від лейкемії в 2006 році, коли йому було 15 років. За життя він встиг створити сайт, на якому публікував чудеса, що відбулися в світі – саме за це його хочуть беатифікувати уже в жовтні 2020 року.

Мати хлопця розповіла виданню, що її син був звичайним підлітком: любив відеоігри, футбол, програмування. Однак його виділяла тверда віра в Бога і бажання допомагати іншим людям. Пізніше Карло вивчив html і створив сайт, на якому можна побачити список чудес, що сталися в світі. У церкві зустріли таку ідею дуже добре і заявили, що хлопець впорався із завданням краще, ніж це зробила б команда професіоналів.

Також Карло приписують зцілення хлопчика з Бразилії: той серйозно хворів, але після спільної молитви недуга нібито відступила.

Карло Акутіс ZUMA Press, Inc.

У 2006 році він помер від лейкемії, а на його похорон у місті Монца зібралося стільки людей, що не всі змогли увійти до церкви. Тоді ж католики всього світу відправили петицію, щоб канонізувати Карло. У 2018 році його оголосили Слугою Божим, а останки перевезли в базиліку Санта-Марія-Маджоре.

У Ватикані заявили, що в жовтні ж 2020 року його беатифікують – це останній крок до зарахування до лику святих. Під час цього процесу він отримає статус покровителя Інтернету.

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