Ватикан дозволив використовувати вакцини проти COVID-19 із клітинами абортованих плодів

Ватикан закликав католиків пройти вакцинацію проти коронавірусу і заявив, що вважає цей процес "морально прийнятним". Навіть незважаючи на те, що в розробці деяких таких препаратів використовувалися клітини, вилучені з ембріонів після аборту.

Католицька церква стверджує, що залучення дослідниками такого клітинного матеріалу, отриманого від плоду, не означає "формальної співучасті" з абортом. Про це пише The Guardian з посиланням на резиденцію Папи Римського.

Ватикан визнав, що ця проблема викликає занепокоєння у деяких католиків, але зазначив, що в цьому немає чогось неприйнятного.

"Використання таких вакцин не є формальною співучастю з абортом, із якого походять клітини, що використовуються у виробництві вакцин", – йдеться в заяві.

Ватикан визнає, що вакцинація "повинна бути добровільною". Але, за відсутності інших засобів зупинити або навіть запобігти пандемії, вважає "загальним благом" рекомендувати щеплення, особливо для захисту найслабших і найбільш вразливих громадян.

Водночас там додають, що ті, хто відмовляється використовувати вакцини, "повинні робити все можливе, щоб уникнути" поширення інфекції.

У повідомленні Ватикану також підкреслюється "моральний обов'язок" фармацевтичної промисловості, урядів і міжнародних організацій забезпечити, щоб вакцини "були доступні для найбідніших країн".

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше викладач Українського католицького університету Петро Гусак назвав "всесвітньою змовою" пандемію COVID-19, вакцинацію і 5G.