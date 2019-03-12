"Ваша доля буде сумна": Соловйов вибухнув погрозами до українців

Топ-пропагандист Кремля Володимир Соловйов накинувся зі звинуваченнями на українців і напророкував їм химерне майбутнє нібито через зраду Росії.

Бурхливу тираду рупор путінського злочинного режиму видав в ефірі своєї програми "Недільний вечір з Володимиром Соловйовим" на телеканалі "Росія 1" (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Він висловив упевненість в тому, що подіями останніх п'яти років українці нібито самостійно наблизили свою країну до невідворотної загибелі, дарма віддаливши її від Росії.

Володимир Соловйов Скріншот відео

"Я би хотів, щоб українці поставили собі одне питання: чи варто на Майдані знищувати свою країну? Нічого, крім трагічних і жахливих результатів, для громадян України немає. Варто було втратити найбільший ринок, який знаходиться по сусідству, російський? Який годував і давав феноменальні можливості економічного зростання? Варто було проводити ось цей ідіотизм зі знущанням над власною історією і втоптувати могили своїх предків? Якщо ви відповідаєте на це "так", ну, доля ваша буде сумна. Зрадники в цьому світі живуть погано. Прокиньтеся, громадяни України!" — загрозливо висловився Соловйов.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Соловйов заявив, що Україна рухається до свого розпаду, в результаті якого нібито повністю втратить південні й східні регіони. За його словами, це є логічним продовженням розвалу СРСР.

Також він вважає, що Росія не тільки може не визнавати результат майбутніх виборів в Україні, а й її саму як державу. Так країна-агресор нібито повинна відповісти на закріплення в Конституції України її наміру стати повноправним членом НАТО і ЄС.

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