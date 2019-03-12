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"Ваша доля буде сумна": Соловйов вибухнув погрозами до українців

4.6тЧитати матеріал російською

Топ-пропагандист Кремля Володимир Соловйов накинувся зі звинуваченнями на українців і напророкував їм химерне майбутнє нібито через зраду Росії.

Бурхливу тираду рупор путінського злочинного режиму видав в ефірі своєї програми "Недільний вечір з Володимиром Соловйовим" на телеканалі "Росія 1" (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Він висловив упевненість в тому, що подіями останніх п'яти років українці нібито самостійно наблизили свою країну до невідворотної загибелі, дарма віддаливши її від Росії.

Володимир Соловйов

Володимир Соловйов

Скріншот відео

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"Я би хотів, щоб українці поставили собі одне питання: чи варто на Майдані знищувати свою країну? Нічого, крім трагічних і жахливих результатів, для громадян України немає. Варто було втратити найбільший ринок, який знаходиться по сусідству, російський? Який годував і давав феноменальні можливості економічного зростання? Варто було проводити ось цей ідіотизм зі знущанням над власною історією і втоптувати могили своїх предків? Якщо ви відповідаєте на це "так", ну, доля ваша буде сумна. Зрадники в цьому світі живуть погано. Прокиньтеся, громадяни України!" — загрозливо висловився Соловйов.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Тема
російська пропаганда
Особа
Володимир Соловйов
Місце
Росія
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Комментарии на сайте не модерированы
Кот Мирослава
Кот Мирослава
Смешно! Соловьев как брошенный муж- садист, который с пеной у рта обвиняет бывшую жену и доказывает, что ей будет плохо без мужа- сволочи
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Symon Valeriy
Symon Valeriy
Это говорят убийцы ,обвиняя жертвы оставшиеся в живых.
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