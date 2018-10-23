''Ваш орлан усе склював?'' Путін відзначився хамською витівкою на зустрічі з помічником Трампа

Глава Росії Володимир Путін відзначився різким випадом на зустрічі з помічником президента США Джоном Болтоном.

Так, російський лідер поставив Болтону запитання, натякаючи на жорстку політику Вашингтона щодо Москви.

"На гербі США зображений орлан, який тримає з одного боку 13 стріл, а з іншого 13 оливок, як знак миролюбної політики. Ваш орлан всі оливки склював, залишилися одні стріли?" - запитав Путін.

У свою чергу помічник Трампа відповів лаконічно: "Оливок я з собою не привіз".

Як повідомляв OBOZREVATEL, Путін раптово захотів зустрітися з Трампом, назвавши можливу дату і місце.