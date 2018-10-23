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''Ваш орлан усе склював?'' Путін відзначився хамською витівкою на зустрічі з помічником Трампа

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Глава Росії Володимир Путін відзначився різким випадом на зустрічі з помічником президента США Джоном Болтоном.

Так, російський лідер поставив Болтону запитання, натякаючи на жорстку політику Вашингтона щодо Москви.

''Все склював?'' Путін нахамив помічникові Трампа

"На гербі США зображений орлан, який тримає з одного боку 13 стріл, а з іншого 13 оливок, як знак миролюбної політики. Ваш орлан всі оливки склював, залишилися одні стріли?" - запитав Путін.

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У свою чергу помічник Трампа відповів лаконічно: "Оливок я з собою не привіз".

''Все склював?'' Путін нахамив помічникові Трампа
''Все склював?'' Путін нахамив помічникові Трампа

Як повідомляв OBOZREVATEL, Путін раптово захотів зустрітися з Трампом, назвавши можливу дату і місце.

Особи
Володимир ПутінОлексій Голобуцький
Місце
Росія
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Петриков Владимир
Петриков Владимир
У "братьев" опять перемога.....надысь завтра опять зрада наступит.
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Хазяїн двох рабів , та клаптика землі
Хазяїн двох рабів , та клаптика землі
Самую точную характеристику этому х-лу дал Борис Немцов.
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Игорь Анатольевич
Игорь Анатольевич
Пошутили хахлы молодцы. После встречи Трампа и Путина в ноябре .В уераине начнут плакать
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2 из 4 ответов | показать все
Мартененко Сергей
Мартененко Сергей
Савченко Александр,ты сколько классов закончил,если ты бред такой сочиняешь или у тебя было трудное детство,папка любитель бояры,мамка любительница чеченцев,а ты любитель пожрать сушоный ягель,некогда тебе когда было, закончить хотя бы 3 класса.
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Савченко Александр
Савченко Александр
Мартененко Сергей, уераина - это где-то между Румынией и Донбассом. Такая территория. Дикая Степь....
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