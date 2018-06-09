Валять клуби диму: в Росії нова НП у торговому центрі. Перше відео

У російському місті Ломоносов Ленінградської області загорівся торговий розважальний комплекс "Меншиков Холл".

З будівлі валить густий дим, який піднімається над містом. Відповідне відео опублікували очевидці події, передає Telegram-канал LIFE SHOT.

На даний момент з'ясовується причина пожежі. На місці події працюють співробітники МНС.

За даними "5 каналу", у ТРК загорілася покрівля. Пожежа охопила площу в 100 квадратних метрів, після чого збільшилася до 300 кв. метрів.

За попередньою інформацією, в результаті події ніхто не постраждав. Причиною пожежі могли стали ремонтні роботи в покрівлі. Ранг складності підвищено до третього з п'яти рівнів.

Відзначається, що загальна площа торгового центру складає чотири тис. квадратних метрів. Є загроза поширення. Будівля входить до списку об'єктів культурної спадщини.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в березні в російському Кемерово в результаті пожежі в ТЦ "Зимова вишня" загинуло 64 людини, в числі яких 41 дитина.

1 червня в Іркутську в ТРЦ "Комсомолл" прогримів вибух, в результаті якого постраждали вісім дітей. Кілька днів по тому, в Казані загорівся торговий центр "Порт" до моменту відкриття.