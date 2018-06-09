Валять клуби диму: в Росії нова НП у торговому центрі. Перше відео

У російському місті Ломоносов Ленінградської області загорівся торговий розважальний комплекс "Меншиков Холл".
З будівлі валить густий дим, який піднімається над містом. Відповідне відео опублікували очевидці події, передає Telegram-канал LIFE SHOT.
На даний момент з'ясовується причина пожежі. На місці події працюють співробітники МНС.
За даними "5 каналу", у ТРК загорілася покрівля. Пожежа охопила площу в 100 квадратних метрів, після чого збільшилася до 300 кв. метрів.
За попередньою інформацією, в результаті події ніхто не постраждав. Причиною пожежі могли стали ремонтні роботи в покрівлі. Ранг складності підвищено до третього з п'яти рівнів.
Відзначається, що загальна площа торгового центру складає чотири тис. квадратних метрів. Є загроза поширення. Будівля входить до списку об'єктів культурної спадщини.
Як повідомляв OBOZREVATEL, в березні в російському Кемерово в результаті пожежі в ТЦ "Зимова вишня" загинуло 64 людини, в числі яких 41 дитина.
1 червня в Іркутську в ТРЦ "Комсомолл" прогримів вибух, в результаті якого постраждали вісім дітей. Кілька днів по тому, в Казані загорівся торговий центр "Порт" до моменту відкриття.