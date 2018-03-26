"Валить чорний дим": торговий центр в Кемерово знову загорівся

У торговому центрі "Зимова вишня" в російському Кемерово, де напередодні стався масштабні пожежа, знову почалося загоряння.

"На цій фотографії видно задимлення, яке відбулося кілька хвилин тому в ТЦ" Зимова вишня ". Рятувальники, які працювали на 4 поверсі, терміново евакуювалися", - повідомило в своєму мікроблозі в Twitter видання "Говорить Москва".

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"Валить чорний дим. Очевидці повідомили, що в кемеровському ТЦ знову почалася пожежа", - додали в Lifenews.

За даними джерела телеканалу "360tv", з трьома рятувальниками в "Зимовій вишні" не можуть налагодити зв'язок.

"Термінова евакуація пожежних почалася в ТЦ. Всіх виводять з будівлі. За попередніми даними, в торговому центрі знову почалася пожежа", - сказано в повідомленні ЗМІ в Telegram-каналі.

На цій фотографії видно задимлення, яке відбулося кілька хвилин тому в ТЦ "Зимова вишня". Рятувальники, які працювали на 4 поверсі, терміново евакуювалися. Є загроза спалаху pic.twitter.com/3KMLqbPd5w - # говорітмосква (@govoritmsk) 26 березня 2018 р.

Валить чорний дим. Очевидці повідомили, що в кемеровському ТЦ знову почалася пожежа: https://t.co/4vj8etMgVO pic.twitter.com/pGbNt40Fri - Life | Новини (@lifenews_ru) 26 березня 2018 р.

Як повідомляв "Обозреватель", 25 березня в ТЦ "Зимова вишня" в Кемерово стався пожежа, який забрав життя 64 осіб.