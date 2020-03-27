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27 березня • оновлено в 20:10
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Вакцину від коронавірусу ВООЗ почне тестувати в Іспанії та Норвегії

1.7т
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Перші випробування вакцини від коронавірусу COVID-19 почнуться в Іспанії та Норвегії.

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Про це 27 березня заявив гендиректор Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедрос Адханом Гебреєсус, передає CNBC. Тестуватимуть чотири лікарських препарати на добровольцях в рамках програми Всесвітньої організації охорони здоров'я щодо виявлення найбільш ефективного лікування COVID-19.

Тедрос Адханом Гебрейсус

Тедрос Адханом Гебрейсус

"Ми раді повідомити, що в Норвегії та Іспанії перші пацієнти будуть записані в програму" Тестів солідарності ", які будуть порівнювати безпеку і ефективність чотирьох різних ліків або комбінацій ліків проти COVID-19", – зазначив Гебреєсус.

Він уточнив, що тести допоможуть виявити чи працюють ті чи інші ліки.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Юрій Сергієнко
Тема
Коронавірус
Місце
Швейцарія Женева
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