Перші випробування вакцини від коронавірусу COVID-19 почнуться в Іспанії та Норвегії.
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Про це 27 березня заявив гендиректор Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедрос Адханом Гебреєсус, передає CNBC. Тестуватимуть чотири лікарських препарати на добровольцях в рамках програми Всесвітньої організації охорони здоров'я щодо виявлення найбільш ефективного лікування COVID-19.
Тедрос Адханом Гебрейсус
"Ми раді повідомити, що в Норвегії та Іспанії перші пацієнти будуть записані в програму" Тестів солідарності ", які будуть порівнювати безпеку і ефективність чотирьох різних ліків або комбінацій ліків проти COVID-19", – зазначив Гебреєсус.
Він уточнив, що тести допоможуть виявити чи працюють ті чи інші ліки.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
ВООЗ вже почала випробування першої вакцини від коронавірусу.
Директор програми ВООЗ з надзвичайних ситуацій Майкл Райан заявив, що вакцина може з'явитися не раніше ніж через рік.
Раніше повідомлялося, що в світі з безпрецедентною швидкістю ведуться розробки близько 20 вакцин від COVID-19.
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