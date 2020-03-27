Перші випробування вакцини від коронавірусу COVID-19 почнуться в Іспанії та Норвегії.

ЧИТАЙТЕ: ОСТАННІ НОВИНИ ПРО КОРОНАВІРУС

Про це 27 березня заявив гендиректор Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедрос Адханом Гебреєсус, передає CNBC. Тестуватимуть чотири лікарських препарати на добровольцях в рамках програми Всесвітньої організації охорони здоров'я щодо виявлення найбільш ефективного лікування COVID-19.

Тедрос Адханом Гебрейсус

"Ми раді повідомити, що в Норвегії та Іспанії перші пацієнти будуть записані в програму" Тестів солідарності ", які будуть порівнювати безпеку і ефективність чотирьох різних ліків або комбінацій ліків проти COVID-19", – зазначив Гебреєсус.

Він уточнив, що тести допоможуть виявити чи працюють ті чи інші ліки.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!