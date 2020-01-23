Могли заразитися десятки тисяч! У Китаї оголосили про початок випробувань вакцини проти смертельного вірусу на людях

Коронавірус nCoV, який був виявлений у Китаї та поширився по всій Азії, набагато більш заразний, ніж вважалося раніше. Людина може підхопити його з простого кашлю або чхання.

Про це повідомляється в матеріалі Daily Mail. За даними видання, хвороба вбила як мінімум 17 людей, майже 600 пацієнтів заразилися принаймні в 10 країнах.

"Експерти пророкують, що реальна кількість випадків захворювання може обчислюватися тисячами, що може привести до загибелі 2 осіб зі 100", – сказано в статті.

Так, вчені попередили, що тільки в Ухані могли заразитися близько 10 000 осіб.

Лікарі в центральній лікарні Уханя спілкуються з пацієнтом із коронавірусом Daily Mail

Ситуація в Китаї

Наразі зареєстровані випадки захворювання в 25 провінціях Китаю. Через швидке поширення хвороби жорсткий карантин станом на 23 січня було оголошено в 7 великих містах:

Ухань (11 млн осіб);

Хуанган (6 млн);

Сяньнін (2,6 млн);

Сяньтао (1,2 млн);

Ечжоу (1,2 млн);

Лічуань (1,1 млн);

Чібі (550 тис).

Масштабні заходи, присвячені китайському новому року, скасували в Пекіні. Влада в Ечжоу закрила залізничні станції, а Хуанганг оголосив, що він також призупинить рух громадських автобусів і потягів, наслідуючи приклад міста Ухань (де і було зафіксовано спалах вірусу).

Зазначається, що в Ухані за допомогою спеціального газу дезінфікують вулиці, на дорогах заблоковано рух транспорту, а покупці масово змітають товари з полиць супермаркетів.

Дезінфекція вулиць Уханя Daily Mail

Люди в масках у Гонконзі Daily Mail

Пасажира авіакомпанії з підозрою на коронавірус вивозять з аеропорту в карантинній коробці Daily Mail

🎥🆘️ #URGENTE : UNO DE LAS PERSONAS INFECTADAS CON EL #coronavirus cae al suelo esto en #China pic.twitter.com/7ky2UjJ5k6 - © halecos Amarillosᴳᴸᴼᴮᴬᴸ 🔥ʷAͤNͣOͬNͤYˡMͤOᵍUͥSͦⁿ🔥 (@ChalecosAmarill) January 23, 2020

Вірус уже в 10 країнах

23 січня ще три країни – Сінгапур, В'єтнам і Саудівська Аравія – оголосили, що зафіксували випадки зараження.

У Сінгапурі був госпіталізований 66-річний чоловік, який прилетів з Уханя із сім'єю в понеділок, 20 січня. Його 37-річний супутник також знаходиться в лікарні під наглядом, але його діагноз поки не визначили.

У В'єтнамі заразилися батько і син, які також були в місті Ухань. Вони знаходяться в лікарні в Хошиміні. За словами в'єтнамської влади, пацієнти в "задовільному стані".

Міністр закордонних справ Індії Велламвеллі Муралідхаран підтвердив, що індійській медсестрі, яка працює в Саудівській Аравії, поставлений діагноз "інфекція", і вона знаходиться в лікарні.

Відомо, що загалом хвороба поширилася мінімум на 10 країн, включаючи США. Хворий американець зі штату Вашингтон до ізоляції вступив у тісний контакт щонайменше із 16 особами. Вони знаходяться під наглядом.

"Ми повністю контролюємо ситуацію. У нас є план, і ми думаємо, що він буде дуже добре реалізований", – висловився про ситуацію американський президент Дональд Трамп.

Європейські чиновники в сфері охорони здоров'я побоюються, що вірус, який ніколи раніше не зустрічався, досягне континенту.

Пацієнти з підозрою на інфекцію є також у Колумбії, Бразилії, Мексиці та Канаді.

Підтверджені випадки захворювання Daily Mail

Як можна заразитися

Доктор Девід Хейманн, експерт з інфекційних захворювань із Лондонської школи гігієни, повідомив: "Зараз ми спостерігаємо поширення другого і третього покоління".

Поширення в третьому поколінні означає, що люди можуть заразитися від інших людей, які також підхопили вірус від особи, а не від джерела тваринного походження.

Водночас Хейманн додав: є все більше свідчень того, що вірус передається через кашель або чхання, але немає жодних доказів, що він передається через повітря.

Екран показує температуру тіла пасажирів, які прибувають до міжнародного аеропорту Гонконга Daily Mail

Вакцин і ліків немає

Ліків проти цього вірусу поки не існує. Однак, високопоставлений чиновник із Національного інституту охорони здоров'я Китаю 22 січня оголосив, що випробування вакцини проти 2019-nCoV на людях можуть початися протягом трьох місяців.

Ентоні Фаучі, директор Національного інституту алергії та інфекційних захворювань, повідомив, що його агентство співпрацює з кембріджською біотехнологічною компанією Moderna Inc над розробкою вакцини.

"Ми вже працюємо над цим. І, сподіваюся, через три місяці ми зможемо почати першу фазу випробувань на людях", – сказав Фаучі.

Він додав, що інститут збирає інформацію, щоб допомогти лікарям з усього світу у виявленні симптомів коронавірусу.

"Наша робота в підсумку полягає в розробці контрзаходів", – зазначив експерт.

Пасажирам у машині пропонують захисну маску. Чунцин, Китай Daily Mail

Фахівці з вакцин в Університеті Бейлора також працюють над модифікацією вже наявнаго препарату, пристосовуючи його для запобігання атипової пневмонії від нового коронавірусу.

Однак декан університету Пітер Хотез припустив, що, ймовірно, для розгортання цієї програми потрібні роки.

"На цьому етапі ми не можемо сказати, буде чи не буде працювати", – визнав він.

Відомий китайський вірусолог при цьому звинуватив владу Китаю: вона, за його словами, ввела карантин тільки коли дізналася реальні масштаби поширення заражених. Десятки пацієнтів не отримали лікування в Ухані й вирушили в Шанхай і Пекін.

Повідомляється, що масштаби зараження можуть бути вищими, ніж від попереднього віруса SARS разів у 10.

Зазначимо, вірус, який отримав назву nCoV-2019, з'явився в Ухані в грудні (імовірно, на продовольчому ринку) і поширився в інші країни через мандрівників.

Супермаркет у місті Ухань Daily Mail

Перевірка температури на залізничній станції Ханчжоу на сході Китаю Daily Mail

Черга в аеропорту Гонконгу Daily Mail

Медичні працівники в Гонконзі, одягнені в захисне спорядження Daily Mail

🛑🦠📹 #China en Cuarentena, en la ciudad de #Wuhan por el #coronavirus.



⚠️El transporte público, el ferrocarril y los vuelos en el aeropuerto de la ciudad fueron suspendidos. pic.twitter.com/i6JPJGCELo - © halecos Amarillosᴳᴸᴼᴮᴬᴸ 🔥ʷAͤNͣOͬNͤYˡMͤOᵍUͥSͦⁿ🔥 (@ChalecosAmarill) January 23, 2020

Як раніше писав OBOZREVATEL:

У місті Ухань (Китай), де почалося поширення смертельного коронавірусу, оголосили безстроковий карантин.

Також влада Китаю скасувала всі спортивні змагання як мінімум до квітня через ризик поширення смертельного захворювання.

Коронавірус nCoV присутній в двох підвидах: MERS і SARS. Вони розрізняються за первинними симптомами і можуть призводити до вірусної пневмонії.

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