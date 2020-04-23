У Німеччині офіційно дозволили випробування вакцини від COVID-19 на людях: що відомо про прорив

У Німеччині офіційно дозволили проводити клінічні випробування вакцини проти коронавірусу на людях.

Про прорив у середу, 22 квітня, повідомив Інститут імені Пауля Ерліха, який відповідає в ФРН за видачу таких дозволів, а також за оцінку і допуск вакцин.

Допущений до випробувань препарат розробила компанія BioNTech з Майнца, яка тепер зможе перевіряти його дію на добровольцях.

У Німеччині офіційно дозволили випробування вакцини від COVID-19 на людях

Що являє собою вакцина

Йдеться про РНК-вакцині, яка містить генетичну інформацію для конструювання так званого білка-шипа CoV-2 або його частин у формі рибонуклеїнової кислоти.

У затвердженій першій частині клінічного випробування 200 здорових добровольців у віці від 18 до 55 років будуть вакциновані одним із декількох злегка модифікованих варіантів вакцини. Після спостереження за щепленими, у другій частині клінічного випробування вакцинують інших суб'єктів того ж вікового діапазону.

Додаткове включення суб'єктів із підвищеним ризиком інфекції або з підвищеним ризиком тяжкого перебігу захворювання COVID-19 передбачене у другій частині клінічного випробування.

Різні варіанти РНК вакцини-кандидата тестуються в затвердженій частині клінічного випробування. На додаток до толерантності, досліджувати будуть здатність генерувати імунну відповідь на SARS- CoV-2 після введення певної кількості РНК.

РБК

Що очікують від препарату

Мета перших клінічних випробувань – виявити загальну переносимість компонентів вакцини і її здатність викликати імунну реакцію.

Отриманий BioNTech дозвіл – четвертий за рахунком у світі. Допуск до тестування став можливий після "ретельної оцінки співвідношення "користь – ризик", відзначають вчені, вказуючи, що випробування препарату стане важливим етапом на шляху до отримання вакцини проти COVID-19.

Очікується, що найближчими місяцями в Німеччині почнуться тестування інших потенційних вакцин. Наявність альтернативних варіантів необхідна, щоб в умовах боротьби з пандемією забезпечити вакцинами всіх, кому це необхідно.

Міністр охорони здоров'я ФРН Єнс Шпан прокоментував випробування. Він налаштований оптимістично.

"Ми виходимо на перші перевірки вакцини в Німеччині. Випробування схвалив Інститут розробки вакцин і біомедичних лікарських засобів імені Пауля Ерліха. Препарат спочатку протестують на 200 добровольцях у віці від 18-ти до 55-ти років. Це хороший сигнал, який свідчить про те, що розробка вакцини в нашій країні просунулася настільки, що ми можемо приступити до випробувань. У той же час варто відзначити, що це займе місяці", – поділився він.

Як відреагував світ

В університеті Джона Хопкінса переконані, що цього разу німецьким вченим вдалося розробити вакцину, яка дійсно допоможе стримувати поширення коронавірусу.

У той же час у Всесвітній організації охорони здоров'я (ВООЗ) відзначають, що зараз існує не менше 20 різних вакцин проти COVID-19, в тому числі кілька в стадії клінічного випробування.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше у Великобританії оголосили, що почнуть випробування вакцини від коронавірусу COVID-19 на добровольцях вже в четвер, 23 квітня.

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