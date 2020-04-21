Тестуватимуть на людях! У Британії повідомили про прорив із вакциною від коронавірусу
У Великобританії оголосили, що почнуть випробування вакцини від коронавірусу COVID-19 на добровольцях уже в четвер, 23 квітня.
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Про це на брифінгу 21 квітня повідомив міністр охорони здоров'я Сполученого Королівства Метт Хенкок, передає The Sun (щоб подивитися відео, поскрольте новину вниз).
Препарат був розроблений Оксфордським університетом. "У звичайний час для досягнення цієї стадії потрібні роки, і я дуже пишаюся виконаною роботою", – сказав міністр.
"Водночас ми будемо вкладати кошти у виробничі потужності, щоб, якщо будь-яка з цих вакцин спрацює більш безпечно, ми могли зробити її доступною для британців якомога швидше", – додав він.
Хенкок зазначив, що процес пошуку вакцини потребує "проб і помилок". Міністр також звернувся до британських учених, які проводять пошуки вакцини, заявивши, що він "підтримає їх в упор і надасть їм усі необхідні ресурси".
"Врешті-решт, перевага першої країни в світі, яка розробила успішну вакцину, настільки велика, що я ставлю на це все", – сказав Хенкок.
Як писав OBOZREVATEL, раніше міністр бізнесу, енергетики та промислової стратегії Великобританії Алок Шарма заявив, що створення вакцини проти коронавірусу займе багато місяців, і немає жодних гарантій, що вона спрацює.