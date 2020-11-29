Вакцину проти COVID-19 почали доставляти у США та Європу, Україна ще думає про локдаун: статистика на 29 листопада. Оновлюється

Марина Ліснічук Світ 06:50, 29.11.2020 Оновлено: 07:41, 29.11.2020

Коронавірус у світі й Україні вразив уже більше 62,5 мільйона осіб. За минулу добу ним заразилися ще понад 574 тисячі жителів планети.

Майже через рік після перших випадків інфікування у китайському місті Ухань, в Європі та США вже почали поширювати американську вакцину проти COVID-19 виробництва компанії Pfizer.

OBOZREVATEL безперервно стежить за розвитком подій в Україні та світі.

Коронавірусом у світі заразилися понад 62,5 млн осіб
Worldometers
Дані щодо нових випадків COVID-19 у країнах світу за минулу добу
Worldometers

Що важливо знати про атаку коронавірусу:

  • В Україні COVID-19 заразилася 709 701 особа. Померли 12 093 пацієнти, одужали – 335 135.

  • Українські лікарі, політики і звичайні громадяни виступають за введення локдауну в країні. Але в урядових колах не так категоричні й досі розглядають такий захід для стримування поширення інфекції.

  • Країнами-лідерами за кількістю заражень є США (більше 13,5 млн), Індія (більш ніж 9,3 млн) і Бразилія (понад 6,2 млн). За даними Worldometers, Україна в цьому списку – 17-та.

  • Вірус забрав життя більш ніж 1,45 млн осіб у світі, але більше 43 млн змогли побороти його. Згідно з офіційною статистикою, активними хворими залишаються приблизно 18 млн.

Карта поширення COVID-19 в областях України
РНБО
В Україні кількість заражень COVID-19 досягла майже 710 тисяч
РНБО

Головне за 29 листопада:

  • В Україні дійсно потрібно запроваджувати локдаун щонайменше на три тижні, оскільки інкубаційний період у коронавірусу становить від 14 до 21 дня. Сигналом же для посилення обмежень можуть стати 20 тисяч заражень щодня, зазначив нардеп від "Слуги народу", глава парламентського комітету з питань охорони здоров'я Михайло Радуцький.

  • OBOZREVATEL з'ясував, допомагають чи шкодять вітаміни й антибіотики у разі COVID-19.

  • Лікар попередив про смертельні наслідки через прийом антибіотиків у випадку коронавірусу.

  • Екс-головний санітарний лікар України Сергій Бережнов заявив, що зустріти Новий 2021 рік краще всього в вузькому колі людей, які проживають в одному приміщенні, щоб з ущественно знизити ризик зараження коронавірусів.

  • Головна небезпека пандемії коронавірусу в Україні полягає в тому, що без належної медичної допомоги залишаються хворі з кардіологічними та онкологічними захворюваннями, висловила переконання вірусологиня, докториня медичних наук Алла Мироненко.

  • Для профілактики захворювання на коронавірусну інфекцію в нинішніх умовах краще уникати масового скупчення людей, добре спати, правильно харчуватися та вживати вітаміни. Такі поради дала інфекціоністка Євгенія Менжуліна в ефірі телеканалу "Україна 24".

  • У Санкт-Петербурзі 36-річна жінка, заражена коронавірусом і підключена до апарату штучної вентиляції легень, народила дитину і померла того ж дня.

  • Дані сайту Worldometers свідчать, що у країнах Європи лідерами антирейтингу за кількістю нових випадків COVID-19 є Італія, Україна та Великобританія. У відповідному світовому Україна перебуває на 7-му місці.

  • У світі за добу 28 листопада виявили 574 182 випадки зараження коронавірусом. Зокрема, за даними WHO Coronavirus Disease Dashboar, 193 685 нових хворих зафіксовано в країнах Європи.

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