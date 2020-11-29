Вакцину проти COVID-19 почали доставляти у США та Європу, Україна ще думає про локдаун: статистика на 29 листопада. Оновлюється
Коронавірус у світі й Україні вразив уже більше 62,5 мільйона осіб. За минулу добу ним заразилися ще понад 574 тисячі жителів планети.
Майже через рік після перших випадків інфікування у китайському місті Ухань, в Європі та США вже почали поширювати американську вакцину проти COVID-19 виробництва компанії Pfizer.
OBOZREVATEL безперервно стежить за розвитком подій в Україні та світі.
Що важливо знати про атаку коронавірусу:
В Україні COVID-19 заразилася 709 701 особа. Померли 12 093 пацієнти, одужали – 335 135.
Українські лікарі, політики і звичайні громадяни виступають за введення локдауну в країні. Але в урядових колах не так категоричні й досі розглядають такий захід для стримування поширення інфекції.
Країнами-лідерами за кількістю заражень є США (більше 13,5 млн), Індія (більш ніж 9,3 млн) і Бразилія (понад 6,2 млн). За даними Worldometers, Україна в цьому списку – 17-та.
Вірус забрав життя більш ніж 1,45 млн осіб у світі, але більше 43 млн змогли побороти його. Згідно з офіційною статистикою, активними хворими залишаються приблизно 18 млн.
Головне за 29 листопада:
В Україні дійсно потрібно запроваджувати локдаун щонайменше на три тижні, оскільки інкубаційний період у коронавірусу становить від 14 до 21 дня. Сигналом же для посилення обмежень можуть стати 20 тисяч заражень щодня, зазначив нардеп від "Слуги народу", глава парламентського комітету з питань охорони здоров'я Михайло Радуцький.
OBOZREVATEL з'ясував, допомагають чи шкодять вітаміни й антибіотики у разі COVID-19.
Лікар попередив про смертельні наслідки через прийом антибіотиків у випадку коронавірусу.
Екс-головний санітарний лікар України Сергій Бережнов заявив, що зустріти Новий 2021 рік краще всього в вузькому колі людей, які проживають в одному приміщенні, щоб з ущественно знизити ризик зараження коронавірусів.
Головна небезпека пандемії коронавірусу в Україні полягає в тому, що без належної медичної допомоги залишаються хворі з кардіологічними та онкологічними захворюваннями, висловила переконання вірусологиня, докториня медичних наук Алла Мироненко.
Для профілактики захворювання на коронавірусну інфекцію в нинішніх умовах краще уникати масового скупчення людей, добре спати, правильно харчуватися та вживати вітаміни. Такі поради дала інфекціоністка Євгенія Менжуліна в ефірі телеканалу "Україна 24".
У Санкт-Петербурзі 36-річна жінка, заражена коронавірусом і підключена до апарату штучної вентиляції легень, народила дитину і померла того ж дня.
Дані сайту Worldometers свідчать, що у країнах Європи лідерами антирейтингу за кількістю нових випадків COVID-19 є Італія, Україна та Великобританія. У відповідному світовому Україна перебуває на 7-му місці.
У світі за добу 28 листопада виявили 574 182 випадки зараження коронавірусом. Зокрема, за даними WHO Coronavirus Disease Dashboar, 193 685 нових хворих зафіксовано в країнах Європи.