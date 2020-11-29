Вакцину проти COVID-19 почали доставляти у США та Європу, Україна ще думає про локдаун: статистика на 29 листопада. Оновлюється

Коронавірус у світі й Україні вразив уже більше 62,5 мільйона осіб. За минулу добу ним заразилися ще понад 574 тисячі жителів планети.

Майже через рік після перших випадків інфікування у китайському місті Ухань, в Європі та США вже почали поширювати американську вакцину проти COVID-19 виробництва компанії Pfizer.

OBOZREVATEL безперервно стежить за розвитком подій в Україні та світі.

Коронавірусом у світі заразилися понад 62,5 млн осіб Worldometers

Дані щодо нових випадків COVID-19 у країнах світу за минулу добу Worldometers

Що важливо знати про атаку коронавірусу:

В Україні COVID-19 заразилася 709 701 особа. Померли 12 093 пацієнти, одужали – 335 135.

Українські лікарі, політики і звичайні громадяни виступають за введення локдауну в країні. Але в урядових колах не так категоричні й досі розглядають такий захід для стримування поширення інфекції.

Країнами-лідерами за кількістю заражень є США (більше 13,5 млн), Індія (більш ніж 9,3 млн) і Бразилія (понад 6,2 млн). За даними Worldometers, Україна в цьому списку – 17-та.

Вірус забрав життя більш ніж 1,45 млн осіб у світі, але більше 43 млн змогли побороти його. Згідно з офіційною статистикою, активними хворими залишаються приблизно 18 млн.

Карта поширення COVID-19 в областях України РНБО

В Україні кількість заражень COVID-19 досягла майже 710 тисяч РНБО

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