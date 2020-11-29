Вакцину проти COVID-19 почали доставляти у США та Європу, Україна ще думає про локдаун: статистика на 29 листопада. Оновлюється

Коронавірус у світі й Україні вразив уже більше 62,5 мільйона осіб. За минулу добу ним заразилися ще понад 574 тисячі жителів планети.

Майже через рік після перших випадків інфікування у китайському місті Ухань, в Європі та США вже почали поширювати американську вакцину проти COVID-19 виробництва компанії Pfizer.

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Що важливо знати про атаку коронавірусу: