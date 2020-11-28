Вакцину Pfizer від COVID-19 почали доставляти у США та ЄС – ЗМІ

Американську вакцину від коронавірусу виробництва компанії Pfizer вже почали поширювати в Європі і США.

Як The Wall Street Journal, доставкою вакцини займається авіакомпанія United Airlines. Зазначено, що це роблять для того, щоб вакцинація людей почалася швидше.

Зокрема, її вже доставили в американський штат Мічиган і європейську країну Бельгія. Незабаром вакцину планують відправити в штат Вісконсін (США) і Німеччину.

Для перевезення вакцини авіакомпанія запросила дозвіл на перевезення 6,8 тонни сухого льоду, що в п'ять разів більше, ніж треба за законом. Видання підкреслює, що це необхідно для підтримки на борту низької температуру, при якій можна безпечно зберігати вакцину.

Нагадаємо, 9 листопада компанії Pfizer (ФРН) і BioNTech (США) оголосили, що їхній кандидат на вакцину проти COVID-19, BNT162b2, продемонстрував більш, ніж 90-відсоткову ефективність у захисті від коронавірусу осіб, що не були раніше інфікованими. Встановлено, що захист досягається через 28 днів після початку вакцинації, яка складається зі схеми прийому двох доз.

Додамо, що раніше експерти висловили стурбованість з приводу проблем з розповсюдженням вакцини Pfizer через її спеціальні вимоги до зберігання. Відзначається, що медпрепарат повинен транспортуватися і зберігатися при температурі -70 градусів за Цельсієм, що значно нижче стандарту для вакцин від 2 до 8 градусів за Цельсієм.

Раніше видання The Gurdian з посиланням на дослідження Morgan Stanley і Credit Suisse писало, що майбутній ринок вакцин проти COVID-19 може скласти більше 10 мільярдів доларів (7,6 мільярда фунтів стерлінгів) річної виручки для фармацевтичних компаній, хоча деякі виробники ліків пообіцяли надавати свої вакцини на некомерційній основі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, дві вакцини проти коронавірусу виявилися високоефективними, що дає надію на швидке закінчення пандемії. Усього розробкою займається чотири компанії: Moderna, Pfizer і BioNTech, AstraZeneca і Оксфордський університет, Johnson & Johnson.