Вакциновані від COVID-19 британці поскаржилися на алергію: чи варто хвилюватися

У ході масової вакцинації від коронавірусу в Британії у двох людей виникла гостра алергічна реакція на вакцину Pfizer та BioNTech. Після цього у багатьох виникло питання, чи варто хвилюватися перед щепленням.

Як пише ВВС з посиланням на експертів, різні вакцини, не тільки від COVID-19, дійсно можуть викликати алергічну реакцію, але рідко. Тобто алергія сама по собі не є чимось несподіваним.

Наприклад, анафілаксія – важка алергічна реакція, що загрожує життю, виникає приблизно раз на мільйон доз вакцин.

Експерт з вакцин у Лондонській школі гігієни та тропічної медицини Стівен Еванс зазначив, що навіть звичайна їжа може викликати серйозну алергію, але це стосується далеко не кожного.

Вся справа у чутливості до компонентів у складі вакцини, наприклад, желатину чи яєчного білка, або ж на саму вакцину у цілому. Скажімо, людям, які страждають алергією на яйця, іноді рекомендують не робити щеплення від грипу.

Професор експериментальної медицини в Імперському коледжі Лондона Пітер Опеншоу підтвердив, що як і у випадку з усіма продуктами харчування та ліками, існує дуже мала ймовірність алергічної реакції на будь-яку вакцину.

"Однак важливо, щоб ми поставили цей ризик у перспективу. Виникнення будь-якої алергічної реакції було одним із факторів, що відстежувались у третій фазі клінічного випробування вакцини Pfizer/BioNTech… Повідомлялось про дуже малу кількість алергічних реакцій як у групах вакцин, так і у плацебо (0,63% та 0,51%)", – сказав він.

Нагадаємо, у двох працівників Національної служби охорони здоров'я Великобританії (NHS) з’явилася гостра алергічна реакція на щеплення новою вакциною проти COVID-19 від Pfizer та BioNTech. Сталося це у перший день початку масової імунізації у цій країні.

Обидва працівники мають історію серйозних алергічних реакцій, вони носили з собою спеціальний шприц з адреналіном. Обидвом одразу надали допомогу і наразі з ними все добре.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 8 грудня у Великій Британії почали масову вакцинацію проти COVID-19. Першою щеплення від компаній Pfizer і BioNTech отримала 90-річна Ковентрі Маргарет Кінан.

Вакцинують у Британії спершу медичних працівників і людей старших від 80 років. Хоча щеплення не є обов'язковим.