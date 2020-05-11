Вакцини від коронавірусу найближчим часом не буде: французів попередили про нову масову ізоляцію

Населення Франції попередили про необхідність бути готовими до повторної масової ізоляції.

Дану заяву зробив координатор стратегії виходу Франції з режиму ізоляції, введеного через пандемію COVID-19 Жан Кастекс. Про це повідомляє "Інтерфакс".

"Повинна бути передбачена надзвичайна повторна ізоляція", – написав Кастекс в доповіді, опублікованій в перший день пом'якшення обмежень для французів по коронавирусній епідемії.

Французів попередили про нову масову ізоляцію

Він закликав до забезпечення оборотності заходів, що почалися в країні зі скасування дозволів на переміщення людей до 100 км від будинку, відкриття непродовольчих магазинів, відновлення роботи деяких підприємств, бібліотек, невеликих музеїв, обов'язкового носіння захисних масок у громадському транспорті.

"За відсутності в найближчі терміни вакцини або лікувального рішення французьке населення залишається вразливим перед повторенням епідемії", – заявив Кастекс.

Зазначимо, що у понеділок ввечері Конституційна рада Франції затвердила закон про вихід країни з ізоляції при збереженні низки обмежень, пов'язаних із надзвичайною санітарною обстановкою. При цьому рада внесла поправки, спрямовані на обмеження кількості осіб, що мають доступ до персональних даних при відстеженні контактів інфікованих, і дотримання прав ізольованих хворих.

За даними Генеральної дирекції міністерства охорони здоров'я, за минулу добу у Франції померли 263 інфікованих COVID-19 (70 днем раніше), загальна кількість смертей з початку епідемії досягла 26 643 осіб. За час епідемії в лікарнях вилікувані 56 724 особи. За останню добу підтверджені 456 нових випадків зараження коронавірусом. Загалом у країні виявлено 139 519 випадків зараження COVID-19.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Єврокомісія попередила про другу хвилю пандемії COVID-19. Дану заяву зробив офіційний представник ЄК Стефан де Кеерсмекер.