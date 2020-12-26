Вакцини від COVID-19 доставили до всіх країн ЄС
Перші вакцини від коронавірусу, схвалені в Європейському Союзі, доставили в усі країни ЄС.
Про це 26 грудня у своєму Twitter повідомила голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн. Вона зазначила, що вакцинація в країнах почнеться в неділю, 27 грудня.
"Сьогодні ми починаємо перегортати сторінку важкого року. Вакцина #COVID19 доставлена в усі країни ЄС. Вакцинація розпочнеться завтра в усьому ЄС. Дні вакцинації #EU – це зворушливий момент єдності. Вакцинація – надійний вихід із пандемії", – написала вона.
Як повідомляв OBOZREVATEL раніше:
Україна потрапила в самий кінець черги на отримання широкого доступу до вакцини проти коронавірусу. Українцям вона може не дістатися навіть у 2021 році.
Однак в МОЗ розраховують на механізм COVAX і пряму закупівлю вакцини за державні кошти, при цьому партії обіцяють в січні. Однак і тут не все гладко, оскільки країни можуть не отримати препарат до 2024 року.
Президент Володимир Зеленський пояснив, що Україна не ввійшла до переліку країн, які першими отримають вакцину, тому що втратила позиції в світі і Європі.