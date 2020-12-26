Вакцини від COVID-19 доставили до всіх країн ЄС

Карина Бондаренко Світ 12:31, 26.12.2020 Оновлено: 13:00, 26.12.2020

Перші вакцини від коронавірусу, схвалені в Європейському Союзі, доставили в усі країни ЄС.

Про це 26 грудня у своєму Twitter повідомила голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн. Вона зазначила, що вакцинація в країнах почнеться в неділю, 27 грудня.

"Сьогодні ми починаємо перегортати сторінку важкого року. Вакцина #COVID19 доставлена в усі країни ЄС. Вакцинація розпочнеться завтра в усьому ЄС. Дні вакцинації #EU – це зворушливий момент єдності. Вакцинація – надійний вихід із пандемії", – написала вона.

Скриншот.
Ursula von der Leyen у Twitter

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