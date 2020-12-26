Вакцини від COVID-19 доставили до всіх країн ЄС

Перші вакцини від коронавірусу, схвалені в Європейському Союзі, доставили в усі країни ЄС.

Про це 26 грудня у своєму Twitter повідомила голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн. Вона зазначила, що вакцинація в країнах почнеться в неділю, 27 грудня.

"Сьогодні ми починаємо перегортати сторінку важкого року. Вакцина #COVID19 доставлена в усі країни ЄС. Вакцинація розпочнеться завтра в усьому ЄС. Дні вакцинації #EU – це зворушливий момент єдності. Вакцинація – надійний вихід із пандемії", – написала вона.

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, Україна запропонує виробникам вакцини від коронавірусу транспортування препарату в різні країні на літаку "Мрія", щоб отримати її позачергово.