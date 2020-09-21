В Європі озвучили терміни початку вакцинації проти коронавірусу

В Європі вже в першій половині 2021 року може початися застосування вакцини проти COVID-19.

"З точки зору сьогоднішньої перспективи можна очікувати, що в першій половині 2021 не тільки завершаться дослідження вакцини, але й вона буде схвалена і почне застосовуватися в Європі", – заявив федеральний канцлер Австрії Себастьян Курц під час свого візиту до Швейцарії. Його цитує австрійська газета Die Presse.

У швейцарському місті Базель глава австрійського уряду провів зустріч із керівниками провідних фармацевтичних компаній.

За його словами, "видихнути з полегшенням" і відчути "реальні зміни" навколо боротьби з пандемією COVID-19 можна буде тільки влітку 2021 року.

Курц залишився задоволений станом досліджень, зазначивши, що вже є "дуже перспективні препарати, які можуть значно знизити смертність від захворювання і середній термін перебування в лікарнях".

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше мережа викрила Росію в фейкові про ліки від коронавірусу. Препарат "Ареплівір", який дозволили застосовувати в амбулаторних умовах, нібито виявився препаратом "Фавіпіравір", раніше розробленим в Японії.