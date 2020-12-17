Програма COVAX, що обіцяла вакцини для України, на межі зриву – Reuters

COVAX, програма Всесвітньої організації охорони здоров'я з вакцинації від COVID-19 жителів бідних країн, зіткнулася з "дуже високим" ризиком зриву і може залишити держави без щеплень до 2024 року.

Про це повідомило агенство Reuters, посилаючись на внутрішні документи Глобального альянсу з вакцин та імунізації (ГАВІ). Нагадаємо, Україна домовилася з фондом COVAX про постачання безкоштовних 8 млн доз вакцин. Попередньо, поставки очікуються на початку 2021 року.

Reuters пише, що в COVAX борються з нестачею грошей, проблемами з поставками та складними договірними відносинами з компаніями-постачальниками препарату. Негативну роль також відіграє те, що програма була розроблена в поспіху і діє на "незвіданій території".

"Ризик невдачі у створенні успішного центру COVAX дуже високий", – йдеться у внутрішньому звіті GAVI.

В одній зі службових записок від 25 листопада, включених у документи ГАВІ, консультанти зазначають, що найбільший ризик для програми пов'язаний із положеннями в контрактах на поставки. Вони дозволяють країнам не купувати вакцини, заброньовані через COVAX.

Зазначається, що цей звіт та інші документи обговорюються на засіданні правління ГАВІ 15-17 грудня.

Нагадаємо:

COVAX – міжнародний проєкт, який об'єднує 189 країн.

Він був запущений ВООЗ спільно з ГАВІ та Коаліцією за інновації в галузі забезпечення готовності до епідемій.

Мета COVAX – поставка не менше 2 мільярдів доз вакцин до кінця 2021 року, аби охопити 20% найбільш вразливих верств населення в 91 країні з низьким і середнім рівнем доходу.

В межах ініціативи COVAX розробляється дев'ять вакцин-кандидатів і ще дев'ять потенційних вакцин проходять оцінку; одночасно ведуться переговори з іншими виробниками.

12 грудня Україна отримала від COVAX офіційне схвалення запиту на отримання препарату.

Безкоштовних 8 млн доз вакцини від цього фонду вистачить на 4 млн українців (одній особі потрібно зробити дві ін'єкції).

У МОЗ обіцяли, що вакцина проти коронавірусу буде безкоштовною для українців, які відносяться до групи ризику.

Карта поширення коронавірусу в світі:

Як повідомляв OBOZREVATEL, у The Economist вважають, що масовий доступ громадян до вакцинації проти COVID-19 в Україні можна чекати не раніше квітня 2022-го або в 2023 році.