Вакцинація БЦЖ знижує смертність від COVID-19: Ілларіонов вказав на зв'язок

Вакцинація БЦЖ є найважливішим статистично доведеним показником значних відмінностей щодо захворюваності та смертності від коронавірусу COVID-19 у різних країнах світу.

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Таку думку в інтерв'ю "Гордону" висловив колишній радник Путіна, російський економіст і старший науковий співробітник Інституту Катона у Вашингтоні Андрій Ілларіонов.

"Для жителів колишнього Радянського Союзу і громадян наших нових незалежних республік це добре відома вакцина, по-моєму, з 1952 року нею вакцинували все населення СРСР обов'язково, з народження. І з'ясувалося, що це щеплення створює додатковий імунітет або мобілізує імунітет людини, який діє не тільки проти туберкульозу, але, як тепер ми бачимо, і проти коронавірусу", – стверджує він.

Ілларіонов підкреслив, нібито вже через місяць після того, як починається стадія епідемічного вибуху на тій чи іншій території, країни, у яких була обов'язкова вакцинація БЦЖ проти туберкульозу, мають рівні захворюваності та смертності приблизно у 15 разів нижче, ніж у тих, де така вакцинація проводилася вибірково, тільки для груп ризику, була добровільною чи обов'язковою в минулому.

Він зазначив, що такі країни розташовані в Західній Європі. Тоді як у США, Канаді, Італії ніколи не було обов'язкової вакцинації БЦЖ. В Іспанії таку скасували 30 років тому, а в Португалії – тільки в 2017 році.

"І якщо ми подивимося на рівні захворюваності і смертності між Іспанією і Португалією, то вони суттєво різняться. У східній частині Німеччини статистично цей рівень у декілька разів нижче, ніж на її західній території. Інший приклад: в Південній Америці є країна Еквадор, у якій немає обов'язкової вакцинації БЦЖ. А в сусідніх Перу і Колумбії є. Різниця теж в декілька разів", – перерахував ексрадник глави РФ.

Водночас від підкреслив, що такі спостереження ґрунтуються тільки на аналізі статистичних даних, а не медичних.

"Там, де проводилася і проводиться постійна і обов'язкова вакцинація всього населення БЦЖ, старовинною вакциною, якій більше 100 років, там виробляється додатковий імунітет проти коронавірусу і рівні смертності та захворюваності нижчі", – підсумував Ілларіонов.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше завідуюча лабораторією грипу Інституту епідеміології Алла Мироненко заявила, що вакцина БЦЖ не може запобігти поширенню коронавірусу, оскільки обидва збудники мають різні структури.