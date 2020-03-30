В последние дни появилось немало информации, свидетельствующей о том, что обязательная вакцинация населения вакциной БЦЖ от туберкулеза значительно снижает как скорость распространения коронавирусной инфекции, так и смертность от нее.

БЦЖ (сокр. от Бацилла Кальмета – Герена, фр. Bacillus Calmette – Guerin, BCG) –вакцина против туберкулёза, приготовленная из штамма ослабленной живой бычьей туберкулёзной палочки (Mycobacterium bovis), выращенная в искусственной среде и практически утратившая вирулентность для человека.

В отличие от России и других республик бывшего СССР, в которых с конца 1920-х годов применялась обязательная вакцинация населения, прежде всего новорожденных, а также в отличие от многих менее развитых стран с тяжелой эпидемической ситуацией по туберкулезу, в которых после Второй мировой войны проводилась политика обязательной вакцинации населения, в ряде развитых государств, относительно успешно остановивших распространение туберкулеза ранее, политика такой обязательной вакцинации либо прекратилась, либо же не проводилась вовсе.

Страны мира, проводящие различную политику по вакцинации населения вакциной БЦЖ

Выделяют три типа политики вакцинации вакциной БЦЖ:

- обязательная всеобщая, проводимая в том числе и в настоящее время (А);

- обязательная всеобщая, проводившаяся ранее, но к настоящему времени остановленная (В);

- необязательная, рекомендующая вакцинацию только для отдельных групп населения (С).

Взаимосвязь между различными типами политики вакцинации БЦЖ и распространением коронавирусной инфекции, а также уровнем смертности от нее можно увидеть на следующих графиках.

Фактор БЦЖ помогает объяснить:

- исключительно высокую смертность в Италии, Сан-Марино, Испании – странах, проводивших политику вакцинации БЦЖ, но прекративших ее (Италия – селективная вакцинация в период с 1970 г. по 2001 г., Испания – обязательная вакцинация в период с 1965 г. по 1981 г.);

- разницу в показателях заболеваемости, смертности, летальности между некоторыми романскими странами, в особенности между Испанией и Португалией (вопрос, задававшийся на этих страницах 19 марта) – странами, близкими по многим социальным, экономическим, политическим, институциональным характеристикам, но различающимися тем, что Португалия остановила программу обязательной вакцинации населения в 2017 г. (в то время, как Испания – в 1981 г.); как видно, этот 36-летний разрыв привел к 12-кратной разнице в смертности от коронавирусной инфекции:

- разницу в смертности между западной и восточной частями Германии (в ГДР проводилась обязательная вакцинация всего населения):

Смертность (число смертей на 1 млн. жителей)

- разницу в показателях заболеваемости, смертности, летальности между соседними Эквадором, Перу и Колумбией (Перу и Колумбия в настоящее проводят обязательную политику вакцинации: Перу – с 1945 г., Колумбия – с 1960 г., Эквадор ее отменил):

Главный вывод, какой можно сделать на основе данных по 96 странам мира, по которым есть информация о типах проводимой политики по вакцинации населения вакциной БЦЖ и данные о смертности от коронавирусной инфекции, заключается в следующем.

Обязательная и продолжаемая в настоящее время политика всеобщей вакцинации населения вакциной БЦЖ (А) снижает смертность от коронавирусной инфекции по сравнению:

- со странами, проводившими такую политику ранее, но затем прекратившими ее (В) – примерно в 14 раз;

- со странами, проводящими политику рекомендатаельной вакцинации только для отдельных групп населения (С) – примерно в 30 раз.

С распространением пандемии по всему миру указанный разрыв в смертности между странами, проводящими различную политику, возрастает.

Смертность от коронавирусной инфекции в странах, проводивших политику обязательной вакцинации населения, но затем прекративших ее (В), превышала аналогичный показатель в странах, проводящих в настоящее время политику обязательной вакцинации (А):

- две недели тому назад (на 14 марта) – в 3 раза;

- неделю тому назад (на 21 марта) – в 8 раз;

- сегодня (на 28 марта) – в 14 раз.

Смертность от коронавирусной инфекции в странах, проводящих политику рекомендательной вакцинации (С), превышала аналогичный показатель в странах, проводящих в настоящее время политику обязательной вакцинации (А):

- две недели тому назад (на 14 марта) – в 21 раз;

- сегодня (на 28 марта) – в 30 раз.

В объединенную группу стран, не проводящих сейчас политику всеобщей обязательной вакцинации населения вакциной БЦЖ (В и С), входят, в частности, 13 стран-членов НАТО: США, Канада, Великобритания, Германия, Франция, Бельгия, Нидерланды, Люксембург, Дания, Норвегия, Италия, Испания, Словения, а также Швейцария, Австралия, Израиль.

В странах, оппонирующих НАТО, в частности, в Китае и России, политика обязательной всеобщей вакцинации населения вакциной БЦЖ (А) проводится неукоснительно.

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