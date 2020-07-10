Вакцина, знайдена 100 років тому, може вберегти від COVID-19, – дослідження

Дослідження американських вчених показали, що вакцина БЦЖ, яку випустили майже 100 років тому, забезпечує захист від COVID-19.

Як повідомляє DailyMail, вчені з Політехнічного інституту Вірджинії, Державного університету та Національного інституту охорони здоров'я провели великомасштабний огляд попередніх досліджень і встановили, що між вакцинацією населення за допомогою БЦЖ і рівнем смертності від COVID-19 є зв'язок.

Згідно з результатами їх роботи, в місцях, де поширення вакцини БЦЖ збільшилося на 10%, смертність від коронавірусу зменшилася на 10,4%.

"На сигнали про вплив вакцинації БЦЖ на смертність від COVID-19 впливають соціальні, економічні та демографічні відмінності між країнами", – відзначили вчені.

Згідно з теоріями дослідників, вакцина, що містить живі бактерії, підвищує ефективність імунної системи.

"Тимчасово індукований тренований імунітет може виграти час, поки не стануть доступні спеціальні вакцини і/або ефективні методи лікування інфекцій SARS-CoV-2", – заявили вчені.

Як повідомляв OBOZREVATEL, вакцина від COVID-19 у вигляді назального спрея або інгалятора може бути ефективніше уколів.