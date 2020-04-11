В Італії заявили, що вакцина від коронавірусу COVID-19 може бути створена "в рекордні терміни".

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Про це повідомив президент Італійської спілки педіатрії Альберто Віллані, виступаючи на пресконференції в Службі цивільного захисту, передає La Repubblica.

"Зазвичай середній час для отримання вакцини для продажу складає 2-3 роки. У цьому випадку, я думаю, термін буде набагато коротшим. Звичайно, це не буде звичайним терміном для вакцини", – сказав Віллані.

"Ми можемо бути впевнені в тому, що зможемо отримати її надзвичайно швидко, і це нас дуже тішить. Але це також можливість підтвердити, що шлях вакцинації кожної дитини повинен продовжуватися, особливо в цей період", – додав експерт.

Зазначається, що на сьогодні Європейським агентством із лікарських засобів проводиться оцінка 12 експериментальних вакцин для боротьби з COVID-19. Препарат розробляють і за межами Європи. Багато вчених при цьому переконані, що спочатку буде створено засіб для лікування нового коронавірусу, а не вакцина.

Віллані в зв'язку з цим нагадав про важливість щеплень проти грипу та інших захворювань.

Вакцина від COVID-19 Колаж

Експерт додав, що найменшу кількість випадків коронавірусу в Італії було підтверджено серед дітей.

"Що стосується педіатричної ситуації, було більше 2000 діагнозів, рівномірно розподілених, приблизно по 400 випадків, за віковими групами (до 1 року, 2–6 років, 7–11 років), за винятком 12–18 років, де було 900 інфікованих" , – сказав лікар. Тільки близько 7% інфікованих дітей були змушені лікуватися в стаціонарі.

Додамо: на 11 квітня в світі підтверджено понад 1 млн 760 тисяч випадків зараження COVID-19.

Як писав OBOZREVATEL, вакцина від коронавірусу може становити загрозу для групи ризику зараження – людей похилого віку, вважає кандидатка біологічних наук Надія Жолобак.