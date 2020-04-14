Не менше року: у ВООЗ зробили невтішний прогноз щодо вакцини від коронавірусу

У Всесвітній організації охорони здоров'я прогнозують появу вакцини від коронавірусу COVID-19 не раніше, ніж через рік.

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Про це на брифінгу 14 квітня заявила прессекретарка ВООЗ Маргарет Харріс, передає Independent.

"Не варто очікувати, що вакцина з'явиться протягом 12 місяців", – зазначила вона.

Харріс наголосила, що для розробки й успішного поширення світом може знадобитися до 18 місяців.

Вона також нагадала, що зараз проводяться клінічні випробування близько 20 вакцин.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Ізраїлі висловили припущення, що через 90 днів можна буде налагодити випуск повноцінної вакцини від коронавірусу COVID-19.

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