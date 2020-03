У ВООЗ назвали терміни появи вакцини від коронавірусу

У Всесвітній організації охорони здоров'я вважають, що вакцина від коронавірусу може з'явитися не раніше, ніж через рік.

Про це в ефірі недільної програми BBC "Шоу Ендрю Марра" заявив директор програми ВООЗ з надзвичайних ситуацій Майкл Раян.

Він уточнив, що США випробовують одну вакцину. Ще кілька вакцин у світі почнуть випробовувати наступного тижня.

Раян також додав, що світу необхідно зосередиться на заходах у сфері громадського здоров'я, щоб уникнути повторного поширення коронавірусу в майбутньому, пише Reuters.

"Насправді нам потрібно зосередитися на тому, щоб знайти інфікованих і ізолювати їх, а також знайти всі їхні контакти для того, щоб також ізолювати", – зазначив Райан.

