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22 березня • оновлено в 16:11
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Вакцина від коронавірусу з'явиться нескоро: у ВООЗ назвали терміни

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У Всесвітній організації охорони здоров'я вважають, що вакцина від коронавірусу може з'явитися не раніше, ніж через рік.

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Про це в ефірі недільної програми BBC "Шоу Ендрю Марра" заявив директор програми ВООЗ з надзвичайних ситуацій Майкл Раян.

У ВООЗ назвали терміни появи вакцини від коронавірусу

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Він уточнив, що США випробовують одну вакцину. Ще кілька вакцин у світі почнуть випробовувати наступного тижня.

Раян також додав, що світу необхідно зосередиться на заходах у сфері громадського здоров'я, щоб уникнути повторного поширення коронавірусу в майбутньому, пише Reuters.

"Насправді нам потрібно зосередитися на тому, щоб знайти інфікованих і ізолювати їх, а також знайти всі їхні контакти для того, щоб також ізолювати", – зазначив Райан.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у світі з безпрецедентною швидкістю ведуться розробки близько 20 вакцин від нового коронавірусу COVID-19.

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Автор
Юрій Сергієнко
Тема
Коронавірус
Місце
Швейцарія Женева
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