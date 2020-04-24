Вакцина від коронавірусу з'явиться найближчим часом: футуролог назвав країну

Найближчим часом Китай стане першою країною, яка отримає вакцину від коронавірусу.

Про це в інтерв'ю OBOZREVATEL сказав український футуролог Андрій Длігач. За його словами, якщо аналізувати в загальному, то та країна, яка отримає її першою, матиме ментальну перевагу у війні і з вірусом, і за світові ринки.

"Я впевнений, що найближчим часом Китай буде першою країною, яка отримає вакцину. І взагалі та країна, яка буде першою, матиме ментальну, політичну і економічну перевагу у війні із вірусом, і за ринки. Я також впевнений, що люди впораються з вірусом, тому що він показує не таку вже й високу смертність. В світі набагато більше заражених, ніж показує офіційна статистика, отже коефіцієнт смертності є на багато меншим", – зазначив футуролог.

лабораторії РБК

За його словами, нинішній летальний результат від вірусу – це його прискорення за рахунок майбутніх періодів.

"Думаю, в наступному році смертність буде меншою, тому що в цьому році, на жаль, помруть ті, хто статистично міг померти в наступні кілька років. Люди впораються з коронавірусом, ми будемо жити з ним довго – як живемо в світі з грипом. Більша проблема людства полягає в змінах споживчих цінностей й екології. Через 5-10 років будемо жити в принципово іншій реальності", – підсумував Длігач.

Повну версію інтерв'ю з Андрієм Длігачем читайте на OBOZREVATEL днями.

Як повідомляв OBOZREVATEL, на думку українського вченого-біохіміка Сергія Комісаренка, епідемія коронавірусу після піку на Заході почне поширюватися в Індії, країнах Африки, зачепить Індонезію й Нігерію.

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