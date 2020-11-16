Вакцина від COVID-19 не зупинить пандемію, – глава ВООЗ

У Всесвітній організації охорони здоров'я попередили, що вакцина від коронавірусу не зупинить світову пандемію, а тільки зможе взяти її під контроль.

З такою заявою виступив гендиректор ВООЗ Тедрос Аданом Гебреєсус на своїй сторінці в Twitter. За його словами, вакцина від COVID-19 буде дієвою лише в поєднанні із заходами безпеки, які зараз введені в усьому світі.

Гебреєсус підкреслив: надалі людям все ще доведеться дотримуватися протиепідемічних заходів, триватимуть тестування, лікування, ізоляція, виявлення контактів і карантин.

"З моменту виникнення пандемії ми знали, що вакцина зіграє вирішальну роль у тому, щоб взяти її під контроль. Але важливо відзначити, що вакцина доповнить інші важелі, які у нас є, а не замінить їх", – написав представник ВООЗ.

Він також зазначив, що в перший час поставки вакцин проти COVID-19 будуть обмеженими, пріоритет буде віддаватися медпрацівникам, літнім людям, а також категоріям населення з групи ризику.

"Це, як ми сподіваємося, допоможе скоротити кількість смертей, допоможе системі охорони здоров'я впоратися зі своїми завданнями, але у вірусу все ще залишиться багато простору для діяльності", – застеріг Гебрейесус.

"Вакцина сама по собі не покінчить із пандемією COVID-19", – пояснив він.

Згідно з даними статистичного сайту Worldometers, усього в світі з початку пандемії коронавірусу виявлено понад 54,9 млн випадків зараження, а більш ніж 1,32 млн людей померли.

Відзначимо, у світі існує близько 150 потенційних вакцин від COVID-19, але жодна з них офіційно не зареєстрована. Однак близько десяти дійшли до третьої стадії випробування. Так, вакцина фармкомпаній Pfizer і BioNTech показала 90%-у ефективність. Зараз препарат проходить фінальний етап клінічних випробувань. Крім того, у Мельбурні (Австралія) заявили, що також готуються до виробництва мільйонів флаконів однієї з найбільш перспективних вакцин. Цим процесом займається глобальна біотехнологічна компанія CSL.

Також в Ізраїлі стартували випробування вакцини від COVID-19 Brilife на людей. Вона може бути доступною не менше, ніж через рік.

Тедрос Аданом Гебреєсус / Twitter

Як повідомляв OBOZREVATEL, учені провели ретроспективне дослідження, за результатами якого визначили, що нещеплених від грипу пацієнтів із коронавірусом частіше госпіталізували, ніж щеплених.