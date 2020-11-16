Вакцина від COVID-19 не зупинить пандемію, – глава ВООЗ

У Всесвітній організації охорони здоров'я попередили, що вакцина від коронавірусу не зупинить світову пандемію, а тільки зможе взяти її під контроль.

З такою заявою виступив гендиректор ВООЗ Тедрос Аданом Гебреєсус на своїй сторінці в Twitter. За його словами, вакцина від COVID-19 буде дієвою лише в поєднанні із заходами безпеки, які зараз введені в усьому світі.

Гебреєсус підкреслив: надалі людям все ще доведеться дотримуватися протиепідемічних заходів, триватимуть тестування, лікування, ізоляція, виявлення контактів і карантин.

"З моменту виникнення пандемії ми знали, що вакцина зіграє вирішальну роль у тому, щоб взяти її під контроль. Але важливо відзначити, що вакцина доповнить інші важелі, які у нас є, а не замінить їх", – написав представник ВООЗ.

Він також зазначив, що в перший час поставки вакцин проти COVID-19 будуть обмеженими, пріоритет буде віддаватися медпрацівникам, літнім людям, а також категоріям населення з групи ризику.

"Це, як ми сподіваємося, допоможе скоротити кількість смертей, допоможе системі охорони здоров'я впоратися зі своїми завданнями, але у вірусу все ще залишиться багато простору для діяльності", – застеріг Гебрейесус.

"Вакцина сама по собі не покінчить із пандемією COVID-19", – пояснив він.

Згідно з даними статистичного сайту Worldometers, усього в світі з початку пандемії коронавірусу виявлено понад 54,9 млн випадків зараження, а більш ніж 1,32 млн людей померли.

Відзначимо, у світі існує близько 150 потенційних вакцин від COVID-19, але жодна з них офіційно не зареєстрована. Однак близько десяти дійшли до третьої стадії випробування. Так, вакцина фармкомпаній Pfizer і BioNTech показала 90%-у ефективність. Зараз препарат проходить фінальний етап клінічних випробувань. Крім того, у Мельбурні (Австралія) заявили, що також готуються до виробництва мільйонів флаконів однієї з найбільш перспективних вакцин. Цим процесом займається глобальна біотехнологічна компанія CSL.

Також в Ізраїлі стартували випробування вакцини від COVID-19 Brilife на людей. Вона може бути доступною не менше, ніж через рік.

Як повідомляв OBOZREVATEL, учені провели ретроспективне дослідження, за результатами якого визначили, що нещеплених від грипу пацієнтів із коронавірусом частіше госпіталізували, ніж щеплених.