Масове виробництво вакцини від COVID-19 може бути налагоджене тільки до кінця 2021 року.

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Про це заявив глава найбільшого в світі виробника вакцин GlaxoSmithKline (GSK) Емма Уолмслі, передає DailyMail. А компанія Pfizer і вчені з Оксфордського університету обіцяють налагодити випуск вже восени поточного року.

За словами виконавчого директора GSK, якщо все буде йти за планом, то масштабний випуск вакцини від коронавірусу буде готовий тільки в другій половині 2021 року.

При цьому великий фармацевтичний гігант Pfizer оголосив, що до осені може бути готова вакцина проти коронавірусу. Американська компанія вже почала масове виробництво доз і має намір підготувати "сотні мільйонів доз вакцини" до кінця року.

Вакцина від коронавірусу може бути готова восени pixabay

Розробка вакцинації зазвичай займає багато місяців або років, але дослідники прагнуть до випробувань на людях. Вони кажуть, що процес став простіше, тому що вірус, відомий в науці як SARS-CoV-2, не мутує і схожий на інші віруси, помічені в минулому.

Вчені з Оксфордського університету також впевнені, що до осені зможуть вивести з ладу невиліковний вірус, який зможуть використовувати мільйони.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, про дин із засновників американської корпорації Microsoft Білл Гейтс вважає, що налагодити промислове виробництво вакцини від коронавируса COVID-19 можливо не раніше, ніж через рік.