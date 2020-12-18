COVAX заявив про готовність до постачання майже 2 млрд доз вакцин від коронавірусу: названо терміни
Міжнародний фонд COVAX планує почати глобальну програму з постачання вакцин проти COVID-19 у першому кварталі 2021 року.
Про це повідомила пресслужба Всесвітньої організації охорони здоров'я на офіційному сайті. Вказується, що COVAX уклав нові угоди з компаніями AstraZeneca (170 млн доз) та Johnson & Johnson (500 млн доз препарату).
Загалом контракти COVAX дають доступ майже до 2 мільярдів доз "кількох багатообіцяльних вакцин-кандидатів". Зокрема, раніше фонд уклав угоди з Індійським інститутом сироватки, компанією Sanofi й іншими виробниками.
"Ці угоди означають, що всі 190 країн-учасниць COVAX, що відповідають економічним критеріям, зможуть отримати доступ до доз [вакцини] для захисту вразливих груп у першій половині 2021 року", – сказано в повідомленні.
У ВООЗ додали, що перші поставки повинні початися вже в першому кварталі року за умови дозволів регулювальних органів і готовності країн.
Зазначається, що цих вакцин вистачить для 20% населення країн-учасниць програми. Вакцинувати повинні найбільш вразливі групи, щоби знизити ризики пандемії.
Карта поширення коронавірусу в світі:
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